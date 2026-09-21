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Willem van Hanegem ziet één Ajacied een 'opgefokte' indruk maken dit seizoen

21 september 2026, 08:49
Willem van Hanegem met op de achtergrond supporters van Ajax
Foto: © Imago / Realtimes
3 reacties
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Willem van Hanegem vindt dat Ajax ‘tevreden’ mag zijn met het gelijkspel tegen Excelsior (2-2) van zaterdagavond. Volgens de columnist van het Algemeen Dagblad had Excelsior een strafschop verdiend in de blessuretijd.  

Voor Ajax bleken 33 doelpogingen niet voldoende om af te rekenen met Excelsior, dat zelfs slechts vier schoten afvuurde. “Ajax had voldoende kansen om te winnen, maar laten we het spel daar nou ook niet overdrijven. Na een uur stonden ze gewoon achter in eigen huis tegen Excelsior en uiteindelijk zijn ze twee kostbare punten kwijt. Onverdiend? Ze waren beter, maar achteraf mochten ze er toch tevreden mee zijn”, concludeert Van Hanegem.

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“Youri Baas, die ik dit seizoen wat opgefokt vind, schopt Yegoian in zijn gezicht en het is mij een raadsel dat ze daar in Zeist geen strafschop in zagen. Dat was 2-3 geweest”, stelt de Kromme. “Ik hoor dat die scheidsrechtersbaas Van Meenen op maandag wekelijks zijn halve ochtend kwijt is om clubs te vertellen dat ze zijn benadeeld. Nou, dan zal Excelsior ook wel een telefoontje krijgen. Zo’n overtreding kostte Joey Veerman eerder tegen AZ een rode kaart, nu bij Ajax was het niks.”

Van Hanegem vraagt zich af waarom Kasper Dolberg als spits startte. “Ik denk dat Ajax met Tolu in de basis snel klaar had kunnen zijn met Excelsior. Er zijn nu drie weken zonder competitiewedstrijden, waarom niet met de beste spits beginnen? Als hij niet helemaal fris was, hadden ze het ook vanaf de start kunnen proberen, toch? Nu speelt hij als invaller ook gewoon best lang.” Tolu, teruggekeerd van ziekte, gaf zelf echter aan dat hij al snel na zijn invalbeurt vermoeid was.

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thetruth
129 Reacties
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thetruth
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Kromme je hebt nog steeds last van staar. Het steeds vasthouden van Tolu, en de twee handsballen in de 16 van Excelsior, heb je weer niet gezien.

CG
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CG
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@thetruth Dat klopt!!

Ajacied00
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Ajacied00
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''Tevreden"' mag Ajax zijn zegt ie dan. Helemaal gestoord. Ben na 2 dagen er nog steeds ziek van het zeer onnodige gelijkspel. Als Ajax er 8 maakt mag Excelsior niet eens klagen. Misschien had Excelsior een pingel verdiend, maar dat had Ajax ervoor ook met de handsbal. Dus dat kunnen we wegstrepen tegen elkaar

ajax kampioen 2024-2025
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ajax kampioen 2024-2025
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Willem. je vergeet de 2 penalties die ajax had moeten hebben . die spits van ajax Tolu . werd aan 2 armen vastgehouden. niet 1x maar wel meer dan 10x . en als Tolu er iets van zeg tegen de scheids. zeg de scheids rechter kom op je bent zo groot?? .als je iemand vast houd op het middenveld met 2 handen wordt er altijd gefloten. scheids kan je mij uitleggen de regels van de strafmaat? als je iemand vast houd. ? ik begrijp dat je dan 2 of meer penalties moet geven . per wedstrijd dan moet dat maar eens gebeuren.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

thetruth
129 Reacties
1.255 Dagen lid
756 Likes
thetruth
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Kromme je hebt nog steeds last van staar. Het steeds vasthouden van Tolu, en de twee handsballen in de 16 van Excelsior, heb je weer niet gezien.

CG
3.970 Reacties
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14.424 Likes
CG
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@thetruth Dat klopt!!

Ajacied00
104 Reacties
924 Dagen lid
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''Tevreden"' mag Ajax zijn zegt ie dan. Helemaal gestoord. Ben na 2 dagen er nog steeds ziek van het zeer onnodige gelijkspel. Als Ajax er 8 maakt mag Excelsior niet eens klagen. Misschien had Excelsior een pingel verdiend, maar dat had Ajax ervoor ook met de handsbal. Dus dat kunnen we wegstrepen tegen elkaar

ajax kampioen 2024-2025
289 Reacties
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ajax kampioen 2024-2025
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Willem. je vergeet de 2 penalties die ajax had moeten hebben . die spits van ajax Tolu . werd aan 2 armen vastgehouden. niet 1x maar wel meer dan 10x . en als Tolu er iets van zeg tegen de scheids. zeg de scheids rechter kom op je bent zo groot?? .als je iemand vast houd op het middenveld met 2 handen wordt er altijd gefloten. scheids kan je mij uitleggen de regels van de strafmaat? als je iemand vast houd. ? ik begrijp dat je dan 2 of meer penalties moet geven . per wedstrijd dan moet dat maar eens gebeuren.

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Ajax - Excelsior

Ajax
2 - 2
Excelsior
Gespeeld op 19 sep. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Youri Baas

Youri Baas
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 23 jaar (17 mrt. 2003)
Positie: V (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
7
1
2025/2026
Ajax
33
4
2024/2025
Ajax
23
1
2023/2024
NEC
28
3

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
3
PSV
7
14
16
4
Twente
7
8
16
5
Ajax
7
12
14
6
Fortuna
7
-1
13
7
Excelsior
7
6
11

Complete Stand

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