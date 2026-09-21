Willem van Hanegem ziet één Ajacied een 'opgefokte' indruk maken dit seizoen

Willem van Hanegem vindt dat Ajax ‘tevreden’ mag zijn met het gelijkspel tegen Excelsior (2-2) van zaterdagavond. Volgens de columnist van het Algemeen Dagblad had Excelsior een strafschop verdiend in de blessuretijd.

Voor Ajax bleken 33 doelpogingen niet voldoende om af te rekenen met Excelsior, dat zelfs slechts vier schoten afvuurde. “Ajax had voldoende kansen om te winnen, maar laten we het spel daar nou ook niet overdrijven. Na een uur stonden ze gewoon achter in eigen huis tegen Excelsior en uiteindelijk zijn ze twee kostbare punten kwijt. Onverdiend? Ze waren beter, maar achteraf mochten ze er toch tevreden mee zijn”, concludeert Van Hanegem.

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“Youri Baas, die ik dit seizoen wat opgefokt vind, schopt Yegoian in zijn gezicht en het is mij een raadsel dat ze daar in Zeist geen strafschop in zagen. Dat was 2-3 geweest”, stelt de Kromme. “Ik hoor dat die scheidsrechtersbaas Van Meenen op maandag wekelijks zijn halve ochtend kwijt is om clubs te vertellen dat ze zijn benadeeld. Nou, dan zal Excelsior ook wel een telefoontje krijgen. Zo’n overtreding kostte Joey Veerman eerder tegen AZ een rode kaart, nu bij Ajax was het niks.”

Van Hanegem vraagt zich af waarom Kasper Dolberg als spits startte. “Ik denk dat Ajax met Tolu in de basis snel klaar had kunnen zijn met Excelsior. Er zijn nu drie weken zonder competitiewedstrijden, waarom niet met de beste spits beginnen? Als hij niet helemaal fris was, hadden ze het ook vanaf de start kunnen proberen, toch? Nu speelt hij als invaller ook gewoon best lang.” Tolu, teruggekeerd van ziekte, gaf zelf echter aan dat hij al snel na zijn invalbeurt vermoeid was.