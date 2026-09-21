Chris Woerts heeft boodschap voor Nederlandse voetbalkijkers: 'Dit is de toekomst'

Chris Woerts speelde een belangrijke rol bij de veelbesproken betaalde livestream van FC Sion - Ajax. De sportmarketeer kocht namens Talpa de uitzendrechten, waarna de Conference League-wedstrijd exclusief via KIJK werd aangeboden. Dat de uitzending niet vlekkeloos verliep, betreurt hij.

“Ik heb de deal gedaan. Ik heb de rechten voor Talpa gekocht”, vertelt Woerts in een interview met FCUpdate. Voor het duel op 20 augustus moesten kijkers 4,99 euro betalen. Ajax won in Zwitserland met 2-4, maar een deel van de betalende kijkers kon bij aanvang niet direct naar de wedstrijd kijken. KIJK besloot vervolgens iedere betalende gebruiker het volledige aankoopbedrag terug te betalen.

‘Het heeft ons heel veel lessen geleerd’

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Woerts betreurt dat de techniek op het cruciale moment haperde, maar vindt dat Talpa vervolgens adequaat heeft gehandeld. “Het had helaas een technisch issue. Maar goed, daar sta ik verder vanaf, want ik ben geen technicus. Maar ik denk dat Talpa het goed heeft opgelost om iedereen zijn 4,99 terug te betalen.”

Volgens Woerts moet het incident niet worden gezien als bewijs dat pay-per-view voor voetbal niet werkt. Integendeel. “Wat het aantoont, is dat pay-per-view een hele grote toekomst heeft in Nederland. Mensen zijn echt bereid om voor zo'n belangrijke wedstrijd te betalen. Dat het dan in de eerste tien minuten mis is gegaan, is te betreuren. Maar het heeft ons heel veel lessen geleerd over hoe je dingen moet aanpakken en dingen niet moet aanpakken.”

“Ik denk dat Talpa heel genereus is geweest", doelt hij op het terugstorten van het volledige aankoopbedrag aan alle kijkers. "Nu doen we net alsof het een storing is geweest die nooit eerder is voorgekomen. Het gebeurt. Het is niet zo dat het een uniek incident is.”

'Probleem lag niet bij capaciteit KIJK'

Dat KIJK simpelweg niet bestand zou zijn geweest tegen de grote toestroom van Ajax-supporters, bestrijdt Woerts. “Nee, dat is niet het geval geweest. Ik weet niet alle technische details, maar het was natuurlijk uitermate goed voorbereid en uiteindelijk was er ook genoeg ruimte ingekocht. Je koopt die capaciteit gewoon in. Dus daar lag het niet aan. Het was meer een schakeling tussen verschillende diensten, denk ik.”

Zijn eigen rol ligt alleen bij de rechtenverwerving. “Ik heb een vast contract met Talpa. Als je tv-rechten moet kopen, dan doe ik dat." De belangstelling voor FC Sion - Ajax bevestigt voor hem vooral één ding. “Mensen zijn bereid om te betalen. Dat is de les die we geleerd hebben. De betaalbereidheid van de Nederlandse consument is er gewoon.”