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Julian Brandt krijgt plots een veeg uit de pan: 'Hij gaat niet voorop in de strijd'

21 september 2026, 07:51
Julian Brandt
Foto: © Imago
6 reacties
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Dominic Mostert | Brand Owner
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Julian Brandt wordt bewierookt na zijn start bij Ajax, maar niet iedereen is enthousiast. In De Telegraaf schrijft Valentijn Driessen dat het rendement van de dertigjarige middenvelder te laag ligt.

Brandt kwam transfervrij naar Ajax en veroverde al snel de harten van veel supporters. Met zes doelpunten in elf officiële wedstrijden leverde hij al een wezenlijke bijdrage aan de productie van Ajax; in de afgelopen drie Eredivisie-wedstrijden kwam hij tot scoren. Volgens Driessen moet de lat echter hoger liggen.

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“Julian Brandt kan goed voetballen, maar het rendement ligt veel te laag. Dat Jürgen Klopp hem niet ziet staan voor het Duitse elftal ondanks 44 geselecteerden, zegt genoeg”, schrijft de journalist in zijn column voor De Telegraaf. Brandt speelde in het verleden 48 interlands, maar de laatste dateert van november 2024.

“Hij is niet iemand die vooropgaat in de strijd”, oordeelt Driessen, die ook kritisch is op trainer Míchel Sánchez. “Hij moet bij Ajax duidelijk gemaakt worden dat hij speelt met vuur als hij zijn twee beste spelers – Tolu Arokodare en Abdellah Ouazane - als roulatiemateriaal blijft misbruiken.”

'Brandt is nog net geen Messi'

Ook in de ESPN-talkshow Dit was het Weekend wordt op de rem getrapt als het aankomt op de ‘hype’ rondom Brandt. “Dat is net geen Messi”, zegt Kenneth Perez gekscherend. “Om me heen is de tendens zeer positief over Ajax. Brandt is een soort Messi, het gaat wel heel hard.”

Evenwel heeft Brandt een plekje in het Elftal van de Week van De Telegraaf, samengesteld door rapporteur Danny Koevermans. "Ajax won niet van Excelsior. Maar bij Julian Brandt spatte de klasse er weer vanaf. Het is mooi dat zo’n jongen in de Eredivisie speelt, want het is een genot om naar te kijken. Hij ziet de ruimte en valt verder op door zijn slimme loopacties", oordeelt de oud-spits.

Ben je het eens met de kritiek van Valentijn Driessen?

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Ronnie B
155 Reacties
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Ronnie B
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John Stegeman zei het ook al, als je Brandt geen goede speler vind heb je er geen verstand van, dacht meteen aan Valentijn Driessen

CC1960
39 Reacties
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CC1960
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Het mooie is dat diezelfde journalisten/analisten eerst hun mond vol hadden over hoe goed hij wel niet is en nu gaan ze elkaar weer napraten omdat Ajax gelijk heeft gespeeld. en dan heb ik nog niet over Ajax hater en lafaard en opruier Jan Joost van Gangelen (geen verstand van voetbal)

Blackie
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Blackie
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Ach die Valentijn driessen , die vind, die dacht, die weet het zeker etc, etc. dus laat maar gaan niet serieus te nemen

Norbert Heijmink
38 Reacties
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Norbert Heijmink
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Wanneer wordt er iemand anders als zure valentijn voor deze site neergezet. Je wilt al bijna niet meer naar de site toe omdat er alleen maar negativiteit wordt geschreven. Meningen worden als waarheid gebracht en telkens dezelfde negatieveling krijgt een podium. Er zijn dit weekend prachtige wedstrijden te zien geweest maar alleen het negatieve wordt er weer uitgelicht en dan ook nog zonder enige onderbouwing maar puur iemand zijn mening. Begint een beetje zielig te worden.

Henk Postulart
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Henk Postulart
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Zo top speler altijd na benden halen maar goed daar is Driessen altijd goed in geweest. We zijn niets anders gewend…… het sport artikel is weer vol geschreven pffff

The all blacks
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The all blacks
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Je moet toch iets zoeken. Is natuurlijk een topspeler.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Ronnie B
155 Reacties
1.181 Dagen lid
202 Likes
Ronnie B
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John Stegeman zei het ook al, als je Brandt geen goede speler vind heb je er geen verstand van, dacht meteen aan Valentijn Driessen

CC1960
39 Reacties
1.455 Dagen lid
172 Likes
CC1960
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  • 2
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Het mooie is dat diezelfde journalisten/analisten eerst hun mond vol hadden over hoe goed hij wel niet is en nu gaan ze elkaar weer napraten omdat Ajax gelijk heeft gespeeld. en dan heb ik nog niet over Ajax hater en lafaard en opruier Jan Joost van Gangelen (geen verstand van voetbal)

Blackie
209 Reacties
1.175 Dagen lid
1.923 Likes
Blackie
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  • 2
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Ach die Valentijn driessen , die vind, die dacht, die weet het zeker etc, etc. dus laat maar gaan niet serieus te nemen

Norbert Heijmink
38 Reacties
1.305 Dagen lid
146 Likes
Norbert Heijmink
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  • 1
    + 1
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Wanneer wordt er iemand anders als zure valentijn voor deze site neergezet. Je wilt al bijna niet meer naar de site toe omdat er alleen maar negativiteit wordt geschreven. Meningen worden als waarheid gebracht en telkens dezelfde negatieveling krijgt een podium. Er zijn dit weekend prachtige wedstrijden te zien geweest maar alleen het negatieve wordt er weer uitgelicht en dan ook nog zonder enige onderbouwing maar puur iemand zijn mening. Begint een beetje zielig te worden.

Henk Postulart
184 Reacties
1.341 Dagen lid
1.037 Likes
Henk Postulart
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Zo top speler altijd na benden halen maar goed daar is Driessen altijd goed in geweest. We zijn niets anders gewend…… het sport artikel is weer vol geschreven pffff

The all blacks
249 Reacties
1.253 Dagen lid
2.054 Likes
The all blacks
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Je moet toch iets zoeken. Is natuurlijk een topspeler.

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Julian Brandt

Julian Brandt
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 30 jaar (2 mei 1996)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
7
4
2025/2026
Dortmund
29
7
2024/2025
Dortmund
30
5
2023/2024
Dortmund
32
7

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
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PSV
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14
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Twente
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