Julian Brandt krijgt plots een veeg uit de pan: 'Hij gaat niet voorop in de strijd'

wordt bewierookt na zijn start bij Ajax, maar niet iedereen is enthousiast. In De Telegraaf schrijft Valentijn Driessen dat het rendement van de dertigjarige middenvelder te laag ligt.

Brandt kwam transfervrij naar Ajax en veroverde al snel de harten van veel supporters. Met zes doelpunten in elf officiële wedstrijden leverde hij al een wezenlijke bijdrage aan de productie van Ajax; in de afgelopen drie Eredivisie-wedstrijden kwam hij tot scoren. Volgens Driessen moet de lat echter hoger liggen.

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“Julian Brandt kan goed voetballen, maar het rendement ligt veel te laag. Dat Jürgen Klopp hem niet ziet staan voor het Duitse elftal ondanks 44 geselecteerden, zegt genoeg”, schrijft de journalist in zijn column voor De Telegraaf. Brandt speelde in het verleden 48 interlands, maar de laatste dateert van november 2024.

“Hij is niet iemand die vooropgaat in de strijd”, oordeelt Driessen, die ook kritisch is op trainer Míchel Sánchez. “Hij moet bij Ajax duidelijk gemaakt worden dat hij speelt met vuur als hij zijn twee beste spelers – Tolu Arokodare en Abdellah Ouazane - als roulatiemateriaal blijft misbruiken.”

'Brandt is nog net geen Messi'

Ook in de ESPN-talkshow Dit was het Weekend wordt op de rem getrapt als het aankomt op de ‘hype’ rondom Brandt. “Dat is net geen Messi”, zegt Kenneth Perez gekscherend. “Om me heen is de tendens zeer positief over Ajax. Brandt is een soort Messi, het gaat wel heel hard.”

Evenwel heeft Brandt een plekje in het Elftal van de Week van De Telegraaf, samengesteld door rapporteur Danny Koevermans. "Ajax won niet van Excelsior. Maar bij Julian Brandt spatte de klasse er weer vanaf. Het is mooi dat zo’n jongen in de Eredivisie speelt, want het is een genot om naar te kijken. Hij ziet de ruimte en valt verder op door zijn slimme loopacties", oordeelt de oud-spits.