Xavi zorgt voor late verrassing bij Oranje: 'Ik ben nog niet overtuigd...'

Ronald de Boer heeft met enige verbazing gereageerd op de oproep van Mexx Meerdink voor het Nederlands elftal. De analist van Ziggo Sport vraagt zich af of de AZ-spits al klaar is voor Oranje.

Meerdink werd zondagavond aan de selectie van het Nederlands elftal toegevoegd door bondscoach Xavi, nadat Donyell Malen zich wegens een blessure had afgemeld. De Boer heeft zijn twijfels bij de keuze van Xavi om de aanvalsleider van AZ nu al op te roepen voor het grote Oranje.

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"Of Meerdink op Oranje-niveau zit? Hij heeft wel wat, maar in onze tijd zou hij er niet bijzitten. Ook vind ik hem nog geen Oranje-international. Hij zou het eerst bij AZ vijftien wedstrijden moeten laten zien. Ik ben nog niet overtuigd", zo laat De Boer weten bij Ziggo Sport.

De Boer erkent dat de spoeling voorin op dit moment dun is bij Oranje. "Het is wel een jongen met potentie, laat dat duidelijk zijn. Er zijn ook niet zoveel smaken. Wout Weghorst wordt toch ingezet als pinchhitter. En de bondscoach denkt waarschijnlijk dat hij dit kan doen met Brian Brobbey of door Virgil van Dijk naar voren te sturen", legt hij uit.

Het afhaken van Donyell Malen is volgens De Boer een hard gelag voor de ploeg van Hernández. De aanvaller van AS Roma ontbreekt door fysieke problemen: "Ik vind het vooral jammer voor Donyell Malen, die in vorm is. Hij heeft volgens mij wel negentig minuten gespeeld. En als je dan twee weken niet bij kan zijn, zal het wel ernstig zijn."

Terugkeer van Memphis Depay?

De personelen problemen voorin was voor De Boer geen reden om topscorer aller tijden Memphis Depay weer op te roepen. De dertigjarige spits van Corinthians werd eerder al buiten de groep gelaten door de nieuwe bondscoach. "Dat is denk ik een gepasseerd station", besluit De Boer.