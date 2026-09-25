Loting eerste ronde KNVB Beker levert één Eredivisieclash op

De loting voor de eerste ronde van de KNVB Beker is bekend. Slechts één van de 26 duels gaat tussen twee clubs uit de Eredivisie: Sparta Rotterdam speelt een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard.

Bij de loting, die vrijdagavond werd verricht in het programma De Voetbalkantine op ESPN, gingen in totaal 52 clubs de koker in. Daaronder bevonden zich 24 amateurclubs. Die wisten op voorhand al dat, indien zijn een profclub zouden loten, een thuiswedstrijd zouden gaan spelen.

Europese deelnemers stromen later in

Artikel gaat verder onder video

De zes clubs die Nederland dit seizoen vertegenwoordigen in Europa, zijn zoals elk jaar vrijgesteld van deelname aan de eerste ronde. PSV, Feyenoord, NEC, FC Twente, Ajax en titelhouder AZ stromen pas in de volgende ronde van het bekertoernooi in.

Volledige loting eerste ronde KNVB Beker

VVV-Venlo - Vitesse

De Treffers - Heracles Almelo

FC Groningen - FC Emmen

VVSB - EVV

FC Eindhoven - FC Volendam

Helmond Sport - Willem II

Kon. HFC - Go Ahead Eagles

HSV Hoek - Sparta Nijkerk

Sparta Rotterdam - Fortuna Sittard

MVV Maastricht - Excelsior Rotterdam

PEC Zwolle - TOP Oss

GVVV - VV Noordwijk

ACV Assen - AFC

VV Kloetinge - SC Cambuur

RKAV Volendam - ROHDA Raalte

Quick Boys - Eemdijk

Purmersteijn - VV Gemert

BVV Barendrecht - RKC Waalwijk

Telstar - Almere City FC

FC Utrecht - Kozakken Boys

Excelsior'31 - ADO Den Haag

Excelsior Maassluis - sc Heerenveen

Roda JC - De Graafschap

JOS Watergraafsmeer - NAC Breda

Rijnsburgse Boys - FC Den Bosch

SC Genemuiden - FC Dordrecht

Wanneer wordt de eerste ronde van de KNVB Beker gespeeld?

De eerste bekerronde zal worden afgewerkt op dinsdag 27, woensdag 28 en donderdag 29 oktober. De KNVB gaat in overleg met de clubs en de lokale driehoeken het exacte speelschema bepalen, dat zal op een later moment bekend worden gemaakt.