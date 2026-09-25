Loting eerste ronde KNVB Beker levert één Eredivisieclash op

De loting voor de eerste ronde van de KNVB Beker is bekend. Slechts één van de 26 duels gaat tussen twee clubs uit de Eredivisie: Sparta Rotterdam speelt een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard.
Bij de loting, die vrijdagavond werd verricht in het programma De Voetbalkantine op ESPN, gingen in totaal 52 clubs de koker in. Daaronder bevonden zich 24 amateurclubs. Die wisten op voorhand al dat, indien zijn een profclub zouden loten, een thuiswedstrijd zouden gaan spelen.
De zes clubs die Nederland dit seizoen vertegenwoordigen in Europa, zijn zoals elk jaar vrijgesteld van deelname aan de eerste ronde. PSV, Feyenoord, NEC, FC Twente, Ajax en titelhouder AZ stromen pas in de volgende ronde van het bekertoernooi in.
VVV-Venlo - Vitesse
De Treffers - Heracles Almelo
FC Groningen - FC Emmen
VVSB - EVV
FC Eindhoven - FC Volendam
Helmond Sport - Willem II
Kon. HFC - Go Ahead Eagles
HSV Hoek - Sparta Nijkerk
Sparta Rotterdam - Fortuna Sittard
MVV Maastricht - Excelsior Rotterdam
PEC Zwolle - TOP Oss
GVVV - VV Noordwijk
ACV Assen - AFC
VV Kloetinge - SC Cambuur
RKAV Volendam - ROHDA Raalte
Quick Boys - Eemdijk
Purmersteijn - VV Gemert
BVV Barendrecht - RKC Waalwijk
Telstar - Almere City FC
FC Utrecht - Kozakken Boys
Excelsior'31 - ADO Den Haag
Excelsior Maassluis - sc Heerenveen
Roda JC - De Graafschap
JOS Watergraafsmeer - NAC Breda
Rijnsburgse Boys - FC Den Bosch
SC Genemuiden - FC Dordrecht
De eerste bekerronde zal worden afgewerkt op dinsdag 27, woensdag 28 en donderdag 29 oktober. De KNVB gaat in overleg met de clubs en de lokale driehoeken het exacte speelschema bepalen, dat zal op een later moment bekend worden gemaakt.