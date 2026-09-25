Verweij weet het zeker: 'Hij gaat voor 80 miljoen euro weg'

Mike Verweij is diep onder de indruk van de ontwikkeling van . In de podcast Kick-Off van De Telegraaf voorspelt de journalist dat de 22-jarige aanvaller PSV in de toekomst een recordbedrag zal gaan opleveren.

PSV betaalde in de zomer van 2025 ruim 15 miljoen euro om Van Bommel los te weken bij AZ. Na een veelbelovende start van zijn Eindhovense periode, sloeg in september 2025, tijdens de topper tegen Ajax, het noodlot toe voor de linksbuiten. Van Bommel scheurde zijn kruisband en was voor de rest van het seizoen uitgeschakeld.

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Pas bij de start van het huidige seizoen volgde eindelijk zijn rentree. De buitenspeler maakt sindsdien grote indruk in het shirt van de Eindhovenaren en beleefde donderdag een schitterend debuut in het Nederlands elftal. Van Bommel kwam in het Nations League-duel met Duitsland na 83 minuten spelen, bij een 0-1 achterstand, als vervanger van Crysencio Summerville, binnen de lijnen. In de blessuretijd leverde hij vervolgens de fabelachtige assist waaruit Cody Gakpo de eindstand op 1-1 bepaalde.

"We hebben het nog niet over Ruben van Bommel gehad", zegt Verweij in de Telegraaf-podcast. "Wat ik ervan vond? Fantastisch", aldus de journalist. "Als je in de 83ste minuut erin komt en zóveel impact hebt... geweldig. Volgens mij is het hier ook wel eerder benoemd, dat hij echt een speler is waarvan je denkt: 60 miljoen is te weinig, hij gaat voor 80 miljoen weg bij PSV. Ik vind hem eigenlijk nog meer voorwaarden hebben dan Gakpo. En dat vind ik al een geweldige voetballer, maar ik denk dat Van Bommel nog beter gaat worden dan Gakpo."

Van Bommel ligt bij PSV nog vast tot medio 2030. Mocht de zoon van oud-international Mark van Bommel in de toekomst daadwerkelijk voor 80 miljoen euro verkocht worden, dan lost hij Gakpo af als duurste speler in de clubhistorie. De Eintovenaar leverde de regerend landskampioen in de winterstop van het seizoen 2022/23 een basisbedrag van 42 miljoen euro op toen hij de overstap naar zijn huidige club Liverpool maakte. Door bonussen kan dat bedrag met nog eens 14,5 miljoen euro oplopen tot een totaal van 56,6 miljoen euro.

Driessen voorziet nog geen basisplaats voor Van Bommel in Oranje

Valentijn Driessen verwacht ondanks Van Bommels droomdebuut niet dat de aanvaller zich nu in de basis van Oranje heeft gespeeld. "Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat Gakpo graag in de spits wil voetballen, of aan de rechterkant. Dan zou je de aanvalsleider van de afgelopen vier jaar, en er continu staat als het moet en levert, ondergeschikt maken aan een jongen die net komt kijken. Dus ik denk dat Xavi zover zeker nog niet is. En wat je hebt bij jonge jongens als ze eventueel invallen, dat zag je bij Mexx Meerdink ook, dan brengen ze iets extra's. Ze hebben nog geen enkele last op hun schouders, ze gaan gewoon frank en vrij. Als invaller zijn ze vaak beter dan in de basis", aldus Driessen.