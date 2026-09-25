Kimmich reageert op harde woorden van Rafael van der Vaart: 'Ik vind dit..'

snapt niet dat er in Nederland ophef is ontstaan over de rol van de arbitrage tijdens de wedstrijd tussen Nederland en Duitsland (1-1). De aanvoerder van Die Mannschaft reageert daarnaast op de kritische woorden van Rafael van der Vaart.

Van der Vaart was woedend in de rust van het duel tussen Nederland en Duitsland. Hij vond het onbegrijpelijk dat de openingstreffer van Virgil van Dijk werd afgekeurd: "Dit is een grove schande, ik snap er geen reet van. Dit is ongelooflijk. Hij doet nauwelijks iets. Je mag elkaar heus wel aanraken, het is niet zo dat de keeper alles maar mag doen wat hij wil", zei hij onder meer.

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Na afloop van de wedstrijd werd Kimmich door de aanwezige media geconfronteerd met deze uitspraken. De aanvoerder van Duitsland begreep niet goed waarom er zoveel ophef was en reageerde met verbazing: "Nou ja, ik vind dat niet bepaald een doordacht antwoord van hem", zei de middenvelder van Bayern München over Van der Vaart.

Kimmich vond wel dat het Nederlands elftal terecht op gelijke hoogte kwam met de Duitsers: "Een terechte uitslag, zeker als je naar de tweede helft kijkt. Als je zo laat nog de gelijkmaker om de oren krijgt, voelt dat als een nederlaag. Het doelpunt was natuurlijk geweldig."