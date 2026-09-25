Oranje-speler per direct naar huis, Xavi roept geen vervanger op

heeft de selectie van het Nederlands elftal per direct verlaten, zo meldt de KNVB. Bondscoach Xavi Hernández roept geen vervanger op voor de verdediger van PSV.

De 26-jarige Geertruida zat donderdag, bij het debuut van Xavi, nog 90 minuten op de bank tijdens het duel tussen Nederland en Duitsland. Daags na het duel maakt de KNVB bekend dat de 21-voudig international de aankomende interlands met Servië, Griekenland en opnieuw Servië niet gaat meemaken.

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Hoewel de KNVB in het midden laat waarom Geertruida afhaakt, meldt PSV dat de verdediger met een 'lichte blessure' kampt en dat hij zich in Eindhoven gaat voorbereiden op de aankomende duels van zijn club.

Geertruida is de tweede speler die de selectie van Oranje deze interlandperiode heeft moeten verlaten. Spits Brian Brobbey viel tegen de Duitsers na een halfuur spelen uit met een blessure, waardoor hij is teruggekeerd naar zijn club Sunderland. Voor Brobbey riep Xavi wél een vervanger op: Joshua Zirkzee van Manchester United.

Tegen de Serviërs heeft Xavi overigens wel een extra speler ter beschikking ten opzichte van het duel met Duitsland. Gjivai Zechiël keert immers terug bij de selectie, nadat hij vrijdagavond in actie kwam in het EK-kwalificatieduel tussen Jong Oranje en Jong Noorwegen, dat een zeer teleurstellend resultaat opleverde (0-0).

Oranje speelt zondag de tweede interland onder het bewind van Xavi. Om 18.00 uur wordt in Belgrado afgetrapt tegen Servië, dat de Nations League begon met een 1-2 thuisnederlaag tegen Griekenland.