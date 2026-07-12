Valencia wil FC Twente aftroeven met komst van Nederlandse doelman

Een prachtige transfer lonkt voor FC Volendam-doelman . Volgens De Telegraaf heeft het Spaanse Valencia concrete interesse in de 22-jarige sluitpost van de promovendus. Ook is er belangstelling vanuit de top van de Eredivisie.

Van Oevelen werd eerder deze transferperiode namelijk al in verband gebracht met FC Twente. Hij sprak zelfs al met de Tukkers, maar een overstap naar Valencia lijkt op dit moment realistischer. Dat heeft onder meer te maken met het prijskaartje dat FC Volendam aan de doelman heeft gehangen. De club zou zo'n twee tot drie miljoen euro verlangen.

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Dat bedrag lijkt voor FC Twente te hoog, schrijft De Telegraaf. Het is nu aan Valencia om met een passend bod te komen. Van een akkoord is vooralsnog geen sprake, maar een fraaie transfer naar Spanje lonkt voor de talentvolle keeper.

De 22-jarige Van Oevelen maakte in het afgelopen seizoen een uitstekende indruk in de Eredivisie. Daarom was voor FC Volendam ook al snel duidelijk dat Van Oevelen niet met Het Andere Oranje de Keuken Kampioen Divisie in zou gaan.