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Valencia wil FC Twente aftroeven met komst van Nederlandse doelman

12 juli 2026, 19:25
Erik ten Hag/Valencia
Foto: © Imago/realtimes
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.
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Een prachtige transfer lonkt voor FC Volendam-doelman Kayne van Oevelen. Volgens De Telegraaf heeft het Spaanse Valencia concrete interesse in de 22-jarige sluitpost van de promovendus. Ook is er belangstelling vanuit de top van de Eredivisie.

Van Oevelen werd eerder deze transferperiode namelijk al in verband gebracht met FC Twente. Hij sprak zelfs al met de Tukkers, maar een overstap naar Valencia lijkt op dit moment realistischer. Dat heeft onder meer te maken met het prijskaartje dat FC Volendam aan de doelman heeft gehangen. De club zou zo'n twee tot drie miljoen euro verlangen.

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Dat bedrag lijkt voor FC Twente te hoog, schrijft De Telegraaf. Het is nu aan Valencia om met een passend bod te komen. Van een akkoord is vooralsnog geen sprake, maar een fraaie transfer naar Spanje lonkt voor de talentvolle keeper.

De 22-jarige Van Oevelen maakte in het afgelopen seizoen een uitstekende indruk in de Eredivisie. Daarom was voor FC Volendam ook al snel duidelijk dat Van Oevelen niet met Het Andere Oranje de Keuken Kampioen Divisie in zou gaan.

Moet FC Twente twee tot drie miljoen euro betalen voor deze doelman?

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Kaozz
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@Tijmen: Promovendus? Volendam is gedegradeerd hè

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kaozz
126 Reacties
38 Dagen lid
281 Likes
Kaozz
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Tijmen: Promovendus? Volendam is gedegradeerd hè

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Kayne van Oevelen

Kayne van Oevelen
Jong FC Volendam
Team: Volendam II
Leeftijd: 22 jaar (7 aug. 2003)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Volendam
32
0
2024/2025
Volendam
28
0
2023/2024
Volendam
1
0
2022/2023
Volendam II
21
0

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