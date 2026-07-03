Wout Weghorst neemt verrassend besluit na loodzwaar seizoen

gunt zichzelf nauwelijks rust na een slopend seizoen bij Ajax en het WK met het Nederlands elftal. De spits staat volgende week alweer op het trainingsveld bij FC Twente.

Dat meldt clubwatcher Leon ten Voorde van Tubantia. Volgens de journalist neemt Weghorst slechts een korte vakantie, waarna hij zich direct aansluit bij de selectie van John van den Brom. Daardoor mist hij alleen het trainingskamp in Tegelen.

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Voor FC Twente is dat uitstekend nieuws. De Tukkers moeten al vroeg in vorm zijn, want op donderdag 23 juli wacht direct de eerste officiële wedstrijd van het seizoen. In de voorronde van de Europa League neemt FC Twente het op tegen Ferencváros of FK Vojvodina. Van den Brom kan dan naar verwachting direct beschikken over een fitte Weghorst.

Komende zondag is Weghorst bovendien aanwezig tijdens de Open Dag van FC Twente in Enschede. Daar wordt de Oranje-international officieel gepresenteerd aan de supporters, waarna hij er kort tussenuit gaat voor een welverdiende, maar zeer korte vakantie.