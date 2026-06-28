FC Twente gaat heel veel hebben aan , zo stelt Mike Verweij in de podcast Kick-off. De spits werd zaterdag gepresenteerd door de Enschedeërs, maar veel supporters zijn negatief over zijn komst.

Weghorst werd zaterdag gepresenteerd als nieuwe aanwinst van FC Twente, maar veel supporters van de nummer vier van Nederland zijn hier niet blij mee. Met name het feit dat hij twee jaar geleden dicht bij een stap naar Enschede was, maar op het laatste moment toch voor Ajax koos én hij beide clubs een droomclub heeft genoemd, valt bij de fans verkeerd.

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In de podcast stelt Jeroen Kapteijns dat de uitspraken van Weghorst over zijn droomclub ‘vanuit supportersoogpunt’ een raar verhaal is. “Maar in feite heeft hij gezegd dat hij ooit nog eens een keer terug bij Twente wilde komen”, reageert Verweij. “Overigens is Twente ook de club die hem in de jeugd heeft genegeerd, want hij is via een grote omweg bij hele mooie clubs terecht gekomen. Dus dat hij dat nu alsnog inlost…”

Verweij denkt dat de fans van Twente juist heel blij moeten zijn met Weghorst. “Zeker als je hem hier op het WK ziet trainen. De pollen worden in Amerika uit het veld gelopen door hem. Ik denk dat ze hun handjes mogen dichtknijpen met zo’n speler. Hij gaat als de brandweer en soms een beetje ver, maar hij is wel een voorbeeld.” De Ajax-volger benadrukt dat Jordi Cruijff het ‘heel goed kon vinden’ met Weghorst. “Zulke spelers wil je in je selectie hebben. Dat zijn gasten die zeker voor jongere gasten een voorbeeld kunnen zijn in wat je moet doen en laten om de top te bereiken.”