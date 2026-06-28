Van den Brom haalt uit naar critici Weghorst: 'Hij kan ons juist verder helpen'

John van den Brom verwacht dat een cruciale rol gaat spelen bij FC Twente. De hoofdtrainer kent de spits nog goed uit hun gezamenlijke tijd bij AZ en is ervan overtuigd dat de Oranje-international, ondanks eerdere kritiek, van grote waarde zal zijn in Enschede. Volgens de oefenmeester zal de kersverse aanwinst de ploeg met zijn ervaring en winnaarsmentaliteit naar een hoger niveau tillen in zowel de Eredivisie als de Europa League, zo vertelt hij in gesprek met Voetbal International.

De routinier tekende zaterdag een contract in de Grolsch Veste, waar hij transfervrij overkwam van Ajax. Hiermee gaat een langgekoesterde wens in vervulling voor de in Borne geboren speler. Binnen een deel van de achterban klinkt echter nog wat scepsis, mede doordat een eerdere overstap twee jaar geleden afketste en hij destijds voor een avontuur in Amsterdam koos. Van den Brom begrijpt dat sentiment, maar maakt zich er weinig zorgen over. "Ik weet wat hier leefde na die afgeketste transfer twee jaar geleden, maar voor mij is dat nu niet zo belangrijk", aldus de trainer. Hij benadrukt dat ook technisch directeur Erik ten Hag de komst toejuicht: "Zowel Erik ten Hag als ik zijn heel positief over deze transfer", klinkt het stellig.

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Hij verwacht dat de spits de supporters snel voor zich zal winnen. "Natuurlijk zal Wout goals gaan maken", stelt Van den Brom. "Dat helpt altijd", voegt hij daaraan toe. Toch kijkt de coach verder dan alleen het afmaken van kansen. "Hij moet ons ook helpen in het doorvoetballen", legt hij uit. "Vergis je niet, in het meevoetballen heeft hij zeker ook zijn toegevoegde waarde. In het spel dat wij willen spelen, hebben we een spits nodig die ook voetballend zijn waarde heeft."

Tijdens hun gezamenlijke periode in Alkmaar, die twee seizoenen duurde, droeg de aanvaller zelfs de aanvoerdersband onder Van den Brom. Het is juist die specifieke mentaliteit die de trainer zo koestert. "Het zal af en toe best hebben gebotst, maar Wout is een speler die altijd het randje opzoekt, in alles", herinnert de coach zich. "En soms gaat hij eroverheen. Dat vond ik juist mooi aan zijn karakter. Hij geeft iedere dag honderd procent en ik denk dat hij daarin het hele team kan meenemen."

Die onvoorwaardelijke inzet ziet Van den Brom niet alleen in wedstrijden, maar ook tijdens de trainingen. De trainer wijst daarbij naar de huidige situatie van de spits als reserve bij Oranje. "Je weet what je krijgt bij Wout, ook als je hem bij het Nederlands elftal ziet trainen met de wissels", klinkt het lovend. "Hij is altijd hetzelfde. Ook dan zie ik die verbetenheid en gretigheid. Daarmee kan hij ons verder helpen", stelt hij vast. Wat betreft de invulling van de voorhoede houdt de trainer alle opties open, inclusief een systeem waarin de nieuweling samen met Sam Lammers speelt. "Ik heb liever twee goede spitsen dan één", besluit Van den Brom. "Ik denk dat Wout en Sam goed kunnen samenwerken. Eventueel ook samen in één elftal", geeft hij als vooruitblik.