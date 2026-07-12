Kind (8) bedreigd tijdens oefenduel om Ajax-shirt: 'Je hart breekt'

Een oefenduel tussen ADO Den Haag en het Westlands elftal is voor de 8-jarige Sil uit 's-Gravenzande uitgelopen op een nachtmerrie. Het jongetje werd op het sportpark bedreigd omdat hij een shirt van Ajax droeg. Hij barstte vervolgens in tranen uit.

De jonge Sil was samen met zijn moeder Stephany afgereisd naar het Juliana Sportpark voor het oefenduel tussen het Westlands elftal en ADO Den Haag (0-6). Een bijzonder moment, aangezien de wedstrijd werd gespeeld bij zijn eigen amateurclub FC 's-Gravenzande. Maar de middag liep voor Sil uit op een ervaring die hij niet snel zal vergeten. En daar was een pijnlijke reden voor.

De aanleiding? Het dragen van een shirt van Ajax.

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"Er werd tegen een kind van 8 gezegd: 'Ik zou dat shirtje maar wisselen, anders word je in elkaar geslagen.' Dat zijn heftige woorden. Het is een oefenwedstrijd en nog wel bij zijn eigen club. Dan verwacht je dit echt niet", vertelt Stephany in een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad.



Stephany vervolgt: "Hij begon te huilen en riep dat hij hier zo snel mogelijk weg wilde en nooit meer terug wilde komen. Als moeder breekt je hart op zo'n moment."

Moeder en zoon besloten daarop naar huis te gaan, maar keerden later alsnog terug naar het sportpark. Dit keer niet in een Ajax-shirt, maar in het shirt van het Nederlands elftal. "Ik wilde niet dat hij door angst zijn avond volledig zou missen. Ik probeerde hem gerust te stellen en positief te blijven. Ik zei: 'Je gaat gewoon genieten en die foto's maken.'"

Inmiddels heeft ook John Jonk, verenigingsmanager van FC 's-Gravenzande, gereageerd op het incident. Hij keurt de gebeurtenis langs de zijlijn scherp af. "Wij zijn een amateurvereniging waar kinderen in allerlei shirts rondlopen. Iedereen moet kunnen dragen wat hij of zij leuk vindt, zeker jonge kinderen. Dat dit bij een jongetje van acht gebeurt, vinden wij de omgekeerde wereld. Dat past niet bij onze club."