Ajax-fans zijn in extase na transfernieuws, maar plaatsen één grote kanttekening

De transferzomer van Ajax begint steeds meer tot de verbeelding te spreken. Na de komst van Caio Henrique richt technisch directeur Jordi Cruijff zijn pijlen op spelers als Azzedine Ounahi en Marcos Leonardo, terwijl de Amsterdammers ook nog altijd hopen Marc-André ter Stegen binnen te halen. Onder supporters groeit daardoor het enthousiasme, al roept de ambitieuze koers tegelijkertijd vragen op over de financiële risico’s.

Vooral de ontwikkelingen rond Marcos Leonardo volgen elkaar zondag in hoog tempo op. Ajax heeft met de 23-jarige Braziliaan op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over een contract tot medio 2030. Leonardo is bereid salaris in te leveren om naar Europa terug te keren. De volgende en beslissende stap is een akkoord met Al-Hilal. Volgens Voetbal International naderen de clubs elkaar en is Ajax bereid een fors bedrag uit te trekken voor de spits.

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Leonardo maakte sinds zijn komst naar Al-Hilal 48 doelpunten in 82 wedstrijden. Dat Ajax serieus werk maakt van een aanvaller met dergelijke cijfers, zorgt voor ongeloof bij een deel van de achterban. “Voor 40 miljoen daar naartoe gegaan, 48 goals in 82 wedstrijden gemaakt, en dan naar dit Ajax? Als Cruijff dat lukt, dan snap ik er niks meer van”, schrijft een supporter op X.

Een ander ziet Cruijff inmiddels niet langer als iemand die slechts voorzichtig aan de selectie sleutelt. “Eerst Henrique, nu Ounahi en Marcos Leonardo, wtf man. Cruijff kookt niet, Cruijff is een heel vijfsterrenrestaurant aan het bouwen. Heel ziek dit!”

Ajax praat met Girona over Azzedine Ounahi

Ook op het middenveld probeert Ajax een opvallende slag te slaan. De Amsterdammers zijn in gesprek met Girona over Azzedine Ounahi. De onderhandelingen vinden zowel met de speler als met zijn club plaats. In het contract van de Marokkaans international staat een afkoopclausule van 25 miljoen euro, terwijl trainer Míchel de middenvelder graag aan zijn selectie wil toevoegen.

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De naam Ounahi maakt veel los. “Pff, dit zou er wel eentje zijn hoor, de speler die ik het liefst zou hebben van Girona. Cruijff maakt geen geintjes”, klinkt het. Een andere Ajax-fan houdt het kort maar krachtig: “Wow, Cruijff topper”. Toch mag ook de rol van Míchel niet onbenoemd blijven. Hij werkte bij Girona samen met Ounahi, net zoals hij ook samenwerkte met Ter Stegen.

De mogelijke komst van Ounahi en Leonardo wordt door supporters gezien als een duidelijk signaal dat Ajax niet van plan is genoegen te nemen met een tussenjaar. “Ajax gaat voor niks minder dan het kampioenschap. Het is Cruijff echt menens. De lat wordt heel hoog gelegd. En dat moet ook, gezien de begroting”, stelt een fan.

Die ambitie spreekt ook supporters aan die aanvankelijk nog twijfels hadden over de nieuwe technisch directeur. “Ik heb Cruijff onderschat”, erkent een Ajacied. Een andere supporter gaat nog verder: “Cruijff is echt zijn woorden aan het waarmaken. Als hij dit soort dingen gaat flikken deze zomer, dwingt hij flink respect af."

Ongeduld rond Ter Stegen tempert transferroes

Toch verloopt niet ieder dossier voorspoedig. Ajax bereikte eerder een principeakkoord over de huur van Marc-André ter Stegen, maar de afronding laat langer op zich wachten dan verwacht. Een fiscaal vraagstuk en afspraken over het salaris van de Duitse doelman zorgen voor vertraging. Daardoor neemt het ongeduld in Amsterdam toe en is de transfer minder vanzelfsprekend geworden.

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Een supporter vermoedt dat de vertraging mogelijk samenhangt met de fysieke gesteldheid van Ter Stegen. “Ter Stegen duurt te lang en mijn gevoel zegt dat ze tijd rekken omdat hij nog niet fit genoeg is om naar Ajax af te reizen voor de medische keuring."

Voor anderen doet de moeizame afwikkeling weinig af aan het vertrouwen in Cruijff. “Alleen jammer van onze Duitse vriend, maar ja, het geeft wel aan dat Cruijff echt serieus genomen wordt”, luidt een reactie. Ook klinkt er steun voor de zakelijke aanpak: “Niks lekken, laat Cruijff het fiksen. Gedonder, gelek en Hamstelaar-praktijken heeft de club nu niks aan. Hup Cruijff!”

Tussen alle euforie klinkt echter ook voorzichtigheid. De namen en bedragen die rondzingen, maken duidelijk dat Ajax hoog inzet en daarmee druk op zichzelf legt. “Ja, kennelijk wil Cruijff zo snel mogelijk succes. Kijkt enkel naar de korte termijn en dat is best spannend. Je mag dan niet falen komend seizoen. Maar high risk kan ook voor high reward zorgen”, schrijft een supporter.

Een andere fan vraagt zich openlijk af hoe Ajax de ambitieuze plannen financiert. “Wel heel benieuwd naar de achterliggende financiële verklaringen. Zijn we enorme risico’s aan het nemen in de hoop successen te behalen en zo de investeringen vlot te trekken? Of was en is er stiekem toch meer mogelijk dan voorgangers van Cruijff deden voorkomen?”

Het overheersende sentiment blijft voorlopig positief. Cruijff heeft nog geen van de drie topdossiers volledig afgerond, maar de intenties alleen al zorgen voor hernieuwd geloof onder de achterban. “Natuurlijk is het afwachten welk team er eind augustus op het veld staat, maar ik heb vanaf het begin al veel vertrouwen in Cruijff en dat wordt op deze manier alleen maar meer. Als het allemaal een beetje in elkaar gaat vallen, kan het wel eens een leuk seizoen gaan worden."