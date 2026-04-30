Peter Bosz heeft een speler die hem doet denken aan Sergio Busquets

Een middenveld met een nummer 6 in ‘de punt naar achteren’ is het ideaalbeeld van Peter Bosz, zo vertelt de trainer van PSV in een interview met Sporting Voetbal. Hij heeft zijn hele carrière speciale aandacht gehad voor de spil die de verdedigend ingestelde spelers verbindt met de aanvallende.

“Voor mij is de ideale invulling met een middenvelder, een 6, in de punt naar achteren”, zegt Bosz in het nieuwe voetbalblad van journalist Jaap de Groot. “In de loop der jaren heb ik die positie voorbestemd voor mijn spelbepaler.”

“Degene die ik op 6 zet, zijn bij mij de voetballers. Bij Heracles was dat Kwame Quansah, bij Vitesse Marko Vejinovic, bij Maccabi Tel Aviv Haris Medunjanin en bij PSV kan ik kiezen uit Jerdy Schouten en Mauro Junior”, somt Bosz op. “Mauro is zo goed omdat hij ook gif heeft. Net als Sergio Busquets bij het grote Barcelona. Een spelmaker met gif.”

Bosz heeft ook weleens een middenvelder omgeturnd tot verdediger. Het beangstigt hem niet om een voetballend ingestelde speler als Jerdy Schouten in het hart van de verdediging te posteren. “Er werd weleens gezegd: kan je met Jerdy Schouten wel als centrale verdediger de Champions League in? Er zullen best betere verdedigers zijn, maar als jij zorgt dat jij die bal hebt en die niet onnodig verspeelt, dan moet de tegenstander erachteraan lopen.”