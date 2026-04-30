Grootfaam (16) verrast Van Hanegem: 'Toen wist ik gelijk wie het was'

30 april 2026, 06:55
Ilai Grootfaam bij Feyenoord
Foto: © Imago
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Ilai Grootfaam (16) heeft Feyenoord-icoon Willem van Hanegem dinsdagmiddag verrast met een gesigneerd wedstrijdshirt. Het was een ludieke reactie op het opvallende interview dat de jonge debutant zaterdagavond, na afloop van zijn eerste wedstrijd, gaf bij ESPN.

Grootfaam maakte zaterdagavond zijn debuut tegen FC Groningen en is met zestien jaar en 41 dagen de jongste Feyenoorder ooit. Na afloop verscheen de voormalig Ajacied voor de camera van ESPN, waar hij meteen met een opvallende uitspraak kwam. Grootfaam gaf in gesprek met Hans Kraay junior namelijk aan dat hij Van Hanegem niet kende.

In gesprek met FeyenoordONE blikt Grootfaam, nadat hij een bezoek heeft gebracht aan de podcast van Van Hanegem, terug op dat interview: "Het was goed en fijn om hem nu echt te leren kennen. Zijn naam kwam mij niet bekend voor, maar toen ik hem na dat interview ging opzoeken, wist ik gelijk wie het was."

Grootfaam is verheugd met zijn officiële debuut in het shirt van Feyenoord: "Het is natuurlijk mooi dat je geschiedenis kan schrijven en de jongste debutant bent voor Feyenoord. Ik had niet verwacht dat ik zo snel mijn debuut zou maken, omdat ik pas een maand meetrain. Het is iets om trots op te zijn."

Feyenoord - Groningen

Feyenoord
3 - 1
FC Groningen
Gespeeld op 25 apr. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

I. Grootfaam

I. Grootfaam
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 16 jaar (15 mrt. 2010)
Positie: Middenvelder
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
1
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
31
49
77
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
31
24
55
4
Ajax
31
22
54
5
Twente
31
19
54

