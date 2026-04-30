Grootfaam (16) verrast Van Hanegem: 'Toen wist ik gelijk wie het was'

Ilai Grootfaam (16) heeft Feyenoord-icoon Willem van Hanegem dinsdagmiddag verrast met een gesigneerd wedstrijdshirt. Het was een ludieke reactie op het opvallende interview dat de jonge debutant zaterdagavond, na afloop van zijn eerste wedstrijd, gaf bij ESPN.

Grootfaam maakte zaterdagavond zijn debuut tegen FC Groningen en is met zestien jaar en 41 dagen de jongste Feyenoorder ooit. Na afloop verscheen de voormalig Ajacied voor de camera van ESPN, waar hij meteen met een opvallende uitspraak kwam. Grootfaam gaf in gesprek met Hans Kraay junior namelijk aan dat hij Van Hanegem niet kende.

In gesprek met FeyenoordONE blikt Grootfaam, nadat hij een bezoek heeft gebracht aan de podcast van Van Hanegem, terug op dat interview: "Het was goed en fijn om hem nu echt te leren kennen. Zijn naam kwam mij niet bekend voor, maar toen ik hem na dat interview ging opzoeken, wist ik gelijk wie het was."

Grootfaam is verheugd met zijn officiële debuut in het shirt van Feyenoord: "Het is natuurlijk mooi dat je geschiedenis kan schrijven en de jongste debutant bent voor Feyenoord. Ik had niet verwacht dat ik zo snel mijn debuut zou maken, omdat ik pas een maand meetrain. Het is iets om trots op te zijn."