Het kort geding van NAC Breda tegen de KNVB heeft de populariteit van de Brabantse club niet vergroot. ESPN-analisten Anco Jansen en Marciano Vink zijn allebei totaal niet te spreken over de juridische koers die NAC vaart.

Dinsdagochtend vond het kort geding tussen NAC Breda en de KNVB plaats. De zaak draait om de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NAC Breda op 15 maart 2026. In dat duel speelde een speler mee die niet speelgerechtigd bleek (Dean James), omdat hij niet langer over de Nederlandse nationaliteit beschikte. NAC Breda eiste dat de wedstrijd opnieuw gespeeld zou worden, maar de KNVB wees dat verzoek af. Daarop besloot NAC naar de voorzieningenrechter te stappen. Maandag wacht de uitspraak.

Als het onderwerp dinsdagavond ter sprake komt in het programma Voetbalpraat, wordt er niet al te enthousiast gereageerd op de acties van de club: "Ik ben heel erg NAC-moe", geeft Anco Jansen eerlijk toe. "Het gaat nergens meer over. Waar houdt dit een keer op?"

'Hou toch op'

Marciano Vink is het met zijn collega eens en vindt dat de KNVB door de rechter in het gelijk moet worden gesteld: “Ik zou het echt belachelijk vinden als de club gelijk krijgt. Dat meen ik echt. Als je die wedstrijd gewonnen had, had je nooit iets gehoord. Dan hadden ze het heel snel weggestopt en er niet meer over gesproken."

De analist vervolgt: “Nu verlies je met 6-0. En als het dan om Dean James gaat, dat je dan zo zielig bent dat je die wedstrijd om een linksback wilt overspelen... Hou toch op. De moraal zit ook nog ergens.”