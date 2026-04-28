Dit is wanneer de rechter uitspraak doet in de zaak NAC Breda tegen KNVB

Het kort geding aangespannen door NAC Breda tegen de KNVB in de paspoortaffaire vond dinsdagochtend plaats. Beide partijen hebben uitgebreid het woord gevoerd, dus zal de rechter zich nu gaan buigen over de pleidooien. Op maandag 4 mei zal de uitspraak volgen.

De zaak tussen NAC en de KNVB draait om de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NAC Breda op 15 maart 2026. In dat duel speelde een speler mee die niet speelgerechtigd bleek (Dean James), omdat hij niet langer over de Nederlandse nationaliteit beschikte. NAC Breda eiste dat de wedstrijd opnieuw gespeeld zou worden, maar de KNVB wees dat verzoek af. Daarop besloot NAC naar de voorzieningenrechter te stappen. De kernvraag in dit kort geding: had de KNVB de wedstrijd moeten laten overspelen, of mocht de bond het resultaat laten staan?

Gedurende de zaak stonden beide partijen tegenover elkaar en voerden ze uitgebreid het woord. De advocaat van NAC probeerde de zaak klein te houden, door het alleen te betrekken op het duel met Go Ahead Eagles. Daar zouden hooguit een wedstrijd van TOP Oss en eventueel ook Telstar aan toe worden gevoegd, omdat die clubs ook al vrij concreet waren in hun bezwaren.

De KNVB ziet een uitspraak in het voordeel van NAC als een gevaar voor het uitspelen van de competitie. Beide partijen benoemen namelijk verschillende clubs die voorbehouden hebben gemaakt, waardoor zij bij een gelijk voor NAC volgens de KNVB ook bezwaar willen maken tegen wedstrijden. Volgens de bond zouden deze clubs ook al hebben laten doorschemeren te gaan procederen als hun bezwaren worden afgewezen.

Wanneer doet de rechter uitspraak?

Nu de partijen al hun argumenten hebben gemaakt, zal de rechter zich over de zaak gaan buigen en alles zorgvuldig beoordelen. Op maandag 4 mei om 12.00 uur zal de rechter een uitspraak doen. Het vonnis wordt direct naar de partijen toegestuurd en zal vervolgens middels een persbericht openbaar worden gemaakt.