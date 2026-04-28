Live voetbal

Dit is wanneer de rechter uitspraak doet in de zaak NAC Breda tegen KNVB

28 april 2026, 11:15
De rechtbank in Utrecht
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Het kort geding aangespannen door NAC Breda tegen de KNVB in de paspoortaffaire vond dinsdagochtend plaats. Beide partijen hebben uitgebreid het woord gevoerd, dus zal de rechter zich nu gaan buigen over de pleidooien. Op maandag 4 mei zal de uitspraak volgen.

De zaak tussen NAC en de KNVB draait om de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NAC Breda op 15 maart 2026. In dat duel speelde een speler mee die niet speelgerechtigd bleek (Dean James), omdat hij niet langer over de Nederlandse nationaliteit beschikte. NAC Breda eiste dat de wedstrijd opnieuw gespeeld zou worden, maar de KNVB wees dat verzoek af. Daarop besloot NAC naar de voorzieningenrechter te stappen. De kernvraag in dit kort geding: had de KNVB de wedstrijd moeten laten overspelen, of mocht de bond het resultaat laten staan?

Artikel gaat verder onder video

Gedurende de zaak stonden beide partijen tegenover elkaar en voerden ze uitgebreid het woord. De advocaat van NAC probeerde de zaak klein te houden, door het alleen te betrekken op het duel met Go Ahead Eagles. Daar zouden hooguit een wedstrijd van TOP Oss en eventueel ook Telstar aan toe worden gevoegd, omdat die clubs ook al vrij concreet waren in hun bezwaren.

De KNVB ziet een uitspraak in het voordeel van NAC als een gevaar voor het uitspelen van de competitie. Beide partijen benoemen namelijk verschillende clubs die voorbehouden hebben gemaakt, waardoor zij bij een gelijk voor NAC volgens de KNVB ook bezwaar willen maken tegen wedstrijden. Volgens de bond zouden deze clubs ook al hebben laten doorschemeren te gaan procederen als hun bezwaren worden afgewezen.

Wanneer doet de rechter uitspraak?

Nu de partijen al hun argumenten hebben gemaakt, zal de rechter zich over de zaak gaan buigen en alles zorgvuldig beoordelen. Op maandag 4 mei om 12.00 uur zal de rechter een uitspraak doen. Het vonnis wordt direct naar de partijen toegestuurd en zal vervolgens middels een persbericht openbaar worden gemaakt.

➡️ Meer NAC Breda nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Excelsior
31
-15
31
15
Volendam
31
-17
31
16
Telstar
31
-10
30
17
NAC
31
-23
25
18
Heracles
31
-45
19

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws