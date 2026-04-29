Paris Saint-Germain en Bayern München maakten er dinsdagavond in het Parc de Princes een waar spektakelstuk van in hun eerste duel in de halve finales van de Champions League (5-4). Hoewel beide teams het publiek op de banken kregen met prachtige aanvallen en doelpunten, kraakt Wesley Sneijder na afloop ook enkele kritische noten bij Ziggo Sport.

Sneijder vindt dat Bayern in defensief opzicht bij vlagen ontzettend kwetsbaar was. “Ik vind de twee centrale verdedigers in verdedigend opzicht niet best”, doelt de oud-internatonal en analist op Dayot Upamecano en Jonathan Tah. “Ze staan ook vrij hoog, ze durven dat ook wel. Maar ik vind ze gewoon kwetsbaar in de één tegen één.”

Sneijder illustreert de kwetsbaarheid van Upamecano vervolgens aan de hand van een enkele beelden. Hij wijst allereerst op een moment in de 23ste minuut van de wedstrijd, waarbij Bayern-middenvelder Aleksandar Pavlović de bal op het middenveld verloor en PSG razendsnel omschakelde. Het was uiteindelijk Warren Zaïre-Emery die met één steekpass Ousmane Dembélé alleen voor doelman Manuel Neuer zette.

Bayern had het geluk dat Dembélé vervolgens voorlang schoot, maar het moment toont volgens Sneijder de defensieve kwetsbaarheid van Bayern aan: “Eén foutieve pass die wordt onderschept en er ligt gelijk ruimte (achter de verdedigers, red.)”, legt de oud-middenvelder uit. “Dit mag niet! Je moet als verdediger weten dat Dembélé weg is als de bal veroverd wordt. Dus die mag je nooit zo vrij laten staan.”

Sneijder licht vervolgens een moment in de 24ste minuut uit, waarbij Upamecano op het middenveld doordekte op Désiré Doué. De verdediger volgde de buitenspeler van PSG, die vervolgens in de ruimte oog had voor Khvicha Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia scoorde uiteindelijk en bracht daarmee de 1-1 op het scorebord. “Upamecano komt te laat. Waarom nog doorlopen dan?”, vraagt Sneijder zich af.

Sneijder wijst tot slot nog op een moment in de 37ste minuut van de wedstrijd, waarbij Doué wegliep uit de rug van Joshua Kimmich en in de zone van Upamecano kwam. De Franse stopper van Bayern dekte op riante afstand.

“Hier nog zo’n moment. Hij ziet dat Doué aan het lopen is, die kan nooit meer bijgehaald worden. Dan moet hij die lijn allang dichtlopen”, zegt Sneijder. Doué schoot uiteindelijk voorlangs. “Dit blijven voor mij gewoon cruciale momenten”, aldus Sneijder.