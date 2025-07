Chaos bij ADO compleet: 'td' Mathijsen ontslagen, club nu trainer- én stuurloos

Joris Mathijsen is door aandeelhouder Bolt per direct ontslagen als technisch directeur van ADO Den Haag, zo meldt Voetbal International vrijdagmiddag. De spelersgroep van de Keuken Kampioen Divisie-club is daar inmiddels van op de hoogte gebracht. Met het vertrek van Mathijsen is de chaos compleet in het WerkTalent Stadion.

Volgens VI lag de technisch directeur overhoop met Bolt, waardoor hij opzij wordt geschoven door de aandeelhouder. Mathijsen wilde onder meer John van den Brom naar de club halen als nieuwe trainer, maar kreeg daarvoor geen groen licht van de investeerder. Ook een contractverlenging van Alex Schalk en enkele andere spelers werd afgewezen door Bolt. ADO heeft zelf nog niets gecommuniceerd over het vertrek van de oud-international.

En dat terwijl het al zo onrustig was in Den Haag; de start van de voorbereiding werd uitgesteld en de club heeft nog altijd geen hoofdtrainer aangesteld. Daarnaast is de club nog op zoek naar een hoofdsponsor, keeperstrainer, video-analist en trainer van het Onder 21-team. De enige overgebleven assistent-trainer Levi Schwiebbe staat voorlopig voor de groep, al beschikt hij niet over de juiste papieren.

Het is niet de eerste keer dat Mathijsen wordt ontslagen als technisch directeur. In 2022 gebeurde dat bij Willem II. Als voetballer kwam de verdediger uit voor Willem II, AZ, HSV, Málaga en Feyenoord. Daarnaast speelde hij 84 interlands voor Oranje.

