'Jorthy Mokio maakt interlandswitch en gaat voor WK-deelname'

1 mei 2026, 13:27
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Jorthy Mokio maakt een interlandswitch. De achttienjarige middenvelder speelde al een wedstrijd voor België, maar heeft volgens journalist Sacha Tavolieri besloten zijn interlandloopbaan voort te zeggen bij Congo. Daarmee hoopt hij zijn kansen op WK-deelname in de zomer te vergroten.

“Mokio heeft besloten de Democratische Republiek Congo te vertegenwoordigen. De verdediger heeft voor de Léopards gekozen en hoopt op een oproep voor het volgende WK. Dit is de beslissing van de speler,” schrijft Tavolieri vrijdag op X. Congo kwalificeerde zich voor het eerst sinds 2026 voor een WK en speelt op de eindronde tegen Portugal, Oezbekistan en Colombia in de groepsfase.

Mokio is de zoon van twee Congolese ouders. De multifunctionele verdediger annex middenvelder doorliep de Belgische jeugdselecties. In maart 2025 maakte hij als invaller zijn debuut in de Nations League-wedstrijd tegen Oekraïne. Ondanks dat officiële debuut bleef een interlandswitch juridisch mogelijk en die kans grijpt hij nu.

De concurrentie bij de Rode Duivels is voorlopig te groot voor Mokio. In tegenstelling tot België biedt Congo perspectief op speeltijd én zichtbaarheid op het hoogste podium. Mokio volgt daarmee het voorbeeld van Ajax-ploeggenoot Rayane Bounida, die koos voor Marokko in plaats van België.

Jorthy Mokio

Jorthy Mokio
Jong Ajax
Team: Jong Ajax
Leeftijd: 18 jaar (29 feb. 2008)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Jong Ajax
2
0
2025/2026
Ajax
23
2
2024/2025
Jong Ajax
17
2
2024/2025
Ajax
11
1

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep G
GS
DS
PT
1
België
0
0
0
2
Egypte
0
0
0
3
Iran
0
0
0
4
Nieuw-Zeeland
0
0
0

