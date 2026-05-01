TOP Oss alsnog de play-offs in? Aanvoerder Havekotte reageert

1 mei 2026, 13:00
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Mike Havekotte is op dit moment niet bezig met een mogelijke play-offsdeelname van TOP Oss, zo laat de doelman weten tegenover FCUpdate. De uitspraak van de rechter in de paspoortgate kan mogelijk invloed hebben op de nacompetitie, maar de (geblesseerde) sluitpost ziet men in Noord-Brabant rustig blijven.

In de schaduw van NAC Breda, dat zoals bekend de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wil laten overspelen wegens het meespelen van Dean James, stapte ook TOP Oss naar de KNVB. De ploeg, die op dat moment in de kelder van de Keuken Kampioen Divisie bivakkeerde, wilde de thuiswedstrijd tegen Willem II opnieuw spelen door het meespelen van Indonesisch international Nathan Tjoe-A-On.

Bizar play-offsscenario

Rekening houdend met het scenario dat dat duel wordt overgespeeld, kunnen de Ossenaren de play-offs op zijn kop zetten.

Mocht de ploeg de inhaalwedstrijd winnen van Willem II, dan verzekert het zich namelijk van de eerste ronde van de nacompetitie, omdat het dan de plek van FC Den Bosch inneemt. De eerste ronde is na de uitspraak van de rechter echter al gespeeld... Kortom: een bizar scenario.

Of aanvoerder Mike Havekotte rekening houdt met een onverwacht seizoenstoetje? “Ik dacht dat je ging vragen of ik het zou halen met mijn enkelblessure”, reageert Havekotte, die in de laatste wedstrijd van het seizoen uitviel met een blessure, knipogend tegenover verslaggever Luuk van Grinsven. “Allemaal gekkigheid, laten we maandag afwachten en dan zien we het verder wel.”

Alsnog: of hij de mogelijke play-offs zou keepen? “Geloof mij: ik mis geen minuut meer!”, vertelt Havekotte, wederom met een cynisch randje. “Laten we maandag gewoon kijken, volgens mij maakt de buitenwereld het een stuk spannender dan hoe mensen in Oss erover denken”, aldus de beste keeper van de afgelopen tweede periode in de Keuken Kampioen Divisie.

Transfer voor Havekotte?

Havekotte was donderdagavond, tijdens het Kampioensdiner in Nijmegen, één van de vijf doelmannen die kans maakte op de prijs van beste keeper van het seizoen. “Het is heel mooi om hier als keeper en speler van TOP Oss te zijn”, vertelt hij.

De dertigjarige doelman is niet direct bezig met een stap omhoog. “Ik wil nu gewoon zo snel mogelijk fit worden. Ik heb het supergoed naar mijn zin bij TOP Oss. Maar het is nooit een geheim geweest dat ik de ambitie heb om het hoogst haalbare te halen. Ik zou graag een stapje omhoog maken, maar dat neemt niet weg dat ik superblij ben in Oss.”

  • zo 26 april, 13:25
Mike Havekotte

Mike Havekotte
TOP Oss
Team: TOP Oss
Leeftijd: 30 jaar (12 sep. 1995)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
TOP Oss
38
0
2024/2025
TOP Oss
38
0
2023/2024
TOP Oss
37
0
2022/2023
Helmond
38
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
31
49
77
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
31
24
55
4
Ajax
31
22
54
5
Twente
31
19
54

