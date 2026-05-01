Peter Bosz heeft met gesproken over diens gele kaart in de vorige competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle. De routinier leek een bewuste kaart te pakken, moet ook de trainer van PSV toegeven. Door de kaart is Perisic zaterdag geschorst in de uitwedstrijd tegen Ajax.

"Ik had het bij z’n eerste tackle nog niet in de gaten, maar bij de tweede en derde leek het er wel op", zegt Bosz op de persconferentie van vrijdag. "Er is zeker met hem over gesproken, maar wat we besproken hebben, blijft binnenskamers. Ik had hem er graag bij gehad in Amsterdam."

Artikel gaat verder onder video

Perisic ontving de kaart van scheidsrechter Marc Nagtegaal in de 89ste minuut, nadat hij in de zeventigste minuut was ingevallen. De arbiter kon niet anders dan de aanvaller op de bon slingeren toen hij aan de noodrem trok na balverlies van zijn ploeg. Perisic bracht Thijs Oosting ten val, toen het al 6-1 stond.