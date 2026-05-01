Bosz spreekt met Perisic over mysterie rondom gele kaart

1 mei 2026, 13:15   Bijgewerkt: 14:10
Perez hekelt vingerwijzen van Perisic: 'Dat doe je niet als leider'
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Peter Bosz heeft met Ivan Perisic gesproken over diens gele kaart in de vorige competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle. De routinier leek een bewuste kaart te pakken, moet ook de trainer van PSV toegeven. Door de kaart is Perisic zaterdag geschorst in de uitwedstrijd tegen Ajax.

"Ik had het bij z’n eerste tackle nog niet in de gaten, maar bij de tweede en derde leek het er wel op", zegt Bosz op de persconferentie van vrijdag. "Er is zeker met hem over gesproken, maar wat we besproken hebben, blijft binnenskamers. Ik had hem er graag bij gehad in Amsterdam."

Perisic ontving de kaart van scheidsrechter Marc Nagtegaal in de 89ste minuut, nadat hij in de zeventigste minuut was ingevallen. De arbiter kon niet anders dan de aanvaller op de bon slingeren toen hij aan de noodrem trok na balverlies van zijn ploeg. Perisic bracht Thijs Oosting ten val, toen het al 6-1 stond.

Ajax - PSV

Ajax
20:00
PSV
Wordt gespeeld op 2 mei 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Ivan Perisic

PSV
Leeftijd: 37 jaar (2 feb. 1989)
Positie: M, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
28
5
2024/2025
PSV
27
9
2024/2025
Hajduk
1
0
2023/2024
Spurs
5
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
31
49
77
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
31
24
55
4
Ajax
31
22
54
5
Twente
31
19
54

