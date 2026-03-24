Onlangs eiste NAC Breda dat het verloren duel bij Go Ahead Eagles (6-0) overgespeeld moest worden, omdat niet speelgerechtigd zou zijn. Nu volgt een andere club uit Brabant de voorbeeld van de Bredanaars: TOP Oss wil dat de wedstrijd tegen Willem II van 13 maart jongstleden overnieuw gedaan moet worden. zou in dat duel op illegitieme wijze hebben meegedaan.

De Indonesische verdediger deed in die wedstrijd negentig minuten mee en zag dat de Tilburgers met 1-3 wonnen van Oss. Tjoe-A-On maakte echter in 2024 de overstap naar het Indonesisch elftal en is dus officieel geen Nederlander meer. Volgens Top Oss heeft de speler van Willem II momenteel geen juiste werkvergunning.

Willem II geeft in gesprek met het Brabants Dagblad aan de eis van TOP Oss 'zorgvuldig' te hebben bestudeerd, maar vertrouwt op een goede afloop. "De club verleent volledige medewerking aan de verdere afhandeling binnen de geldende KNVB-procedure. Omdat het om een lopende procedure gaat, gaan wij niet mee in speculaties of aannames. Wij hebben alle vertrouwen in een zorgvuldige beoordeling en zien de uitkomst met vertrouwen tegemoet, mede gelet op het feit dat Nathan Tjoe-A-On in de laatste wedstrijd tegen MVV gewoon heeft meegespeeld."

De KNVB heeft dinsdag gereageerd: de bond is niet van plan om wedstrijden ongeldig te verklaren. "Dit is een uiterst ingewikkelde kwestie", stelt Jan de Jong, directeur van de Eredivisie CV. "Wanneer ben je nou veranderd van nationaliteit, welke nationaliteit heb je überhaupt. Daar gaat de aanklager betaald voetbal naar kijken, dat kan even duren. Het competitiebestuur is voornemens om alle wedstrijden die tot nu toe gespeeld zijn, als gespeeld te beschouwen en de uitslagen de uitslagen te laten. Dat is het besluit, in ieder geval tot de reactie van de aanklager."