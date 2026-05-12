Live voetbal

'Wout Weghorst kan met topsalaris een spectaculaire terugkeer maken'

12 mei 2026, 15:24
Wout Weghorst
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

In Turkije wordt gespeculeerd over een terugkeer van Wout Weghorst naar Beşiktaş. Volgens de krant Fanatik ziet de club uit Istanbul in de Ajax-spits een belangrijke kandidaat om de aanval komende zomer te versterken. Van een akkoord is vooralsnog echter geen sprake.

Fanatik schrijft dat Beşiktaş een aantrekkelijk salarisvoorstel heeft neergelegd bij de entourage van Weghorst en dat beide partijen momenteel in gesprek zijn. Daarbij benadrukt het medium dat er ‘progressie’ wordt geboekt in de onderhandelingen, al blijft onduidelijk hoe ver de gesprekken exact gevorderd zijn.

Artikel gaat verder onder video

De toekomst van Weghorst bij Ajax is al langer onderwerp van speculatie. De spits beschikt over een aflopend contract in Amsterdam en een contractverlenging lijkt voorlopig niet in beeld. Bovendien moet de 32-jarige aanvaller de laatste weken vaker genoegen nemen met een reserverol.

Besiktas hoopt op terugkeer van publiekslieveling

In Turkije wordt Weghorst nog altijd herinnerd vanwege zijn sterke huurperiode in het seizoen 2022/23. De spits maakte destijds indruk met zijn werklust en doelpuntenproductie, voordat hij tussentijds vertrok naar Manchester United.

Fanatik meldt nu dat Beşiktaş hoopt op een hereniging met de Nederlander. Daarbij zou het financiële voorstel uit Istanbul aanzienlijk hoger liggen dan het salaris dat Weghorst momenteel bij Ajax verdient.

Ook FC Twente en Benfica genoemd

Naast Beşiktaş werden de voorbije maanden ook FC Twente en Benfica genoemd als mogelijke bestemmingen voor Weghorst. Concrete stappen vanuit die clubs bleven tot nu toe echter uit.

Hoewel Turkse media spreken van optimisme rondom een mogelijke terugkeer, is het dossier nog volop in beweging. De komende weken moeten uitwijzen of de interesse van Beşiktaş daadwerkelijk leidt tot een nieuwe samenwerking met de spits van Ajax.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Youri Regeer Ajax FC Utrecht

Rampzalige dag voor Ajax: Amsterdammers zakken naar plek vijf

  • zo 10 mei, 18:43
  • 10 mei 18:43
  • 13
Ajax-spits Wout Weghorst

Mike Verweij onthult: ‘Wout Weghorst is er helemaal klaar mee bij Ajax’

  • Gisteren, 17:43
  • Gisteren, 17:43
  • 7
Girona-trainer Michel

Spaan kreeg telefoontje: 'Míchel al week rond met Ajax'

  • Gisteren, 09:13
  • Gisteren, 09:13
  • 7
7 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Wout Weghorst

Wout Weghorst
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
26
8
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Twente
33
23
58
4
NEC
33
23
56
5
Ajax
33
21
55
6
AZ
33
7
51
7
Utrecht
33
11
50

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws