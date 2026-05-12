'Wout Weghorst kan met topsalaris een spectaculaire terugkeer maken'

In Turkije wordt gespeculeerd over een terugkeer van naar Beşiktaş. Volgens de krant Fanatik ziet de club uit Istanbul in de Ajax-spits een belangrijke kandidaat om de aanval komende zomer te versterken. Van een akkoord is vooralsnog echter geen sprake.

Fanatik schrijft dat Beşiktaş een aantrekkelijk salarisvoorstel heeft neergelegd bij de entourage van Weghorst en dat beide partijen momenteel in gesprek zijn. Daarbij benadrukt het medium dat er ‘progressie’ wordt geboekt in de onderhandelingen, al blijft onduidelijk hoe ver de gesprekken exact gevorderd zijn.

De toekomst van Weghorst bij Ajax is al langer onderwerp van speculatie. De spits beschikt over een aflopend contract in Amsterdam en een contractverlenging lijkt voorlopig niet in beeld. Bovendien moet de 32-jarige aanvaller de laatste weken vaker genoegen nemen met een reserverol.

Besiktas hoopt op terugkeer van publiekslieveling

In Turkije wordt Weghorst nog altijd herinnerd vanwege zijn sterke huurperiode in het seizoen 2022/23. De spits maakte destijds indruk met zijn werklust en doelpuntenproductie, voordat hij tussentijds vertrok naar Manchester United.

Fanatik meldt nu dat Beşiktaş hoopt op een hereniging met de Nederlander. Daarbij zou het financiële voorstel uit Istanbul aanzienlijk hoger liggen dan het salaris dat Weghorst momenteel bij Ajax verdient.

Ook FC Twente en Benfica genoemd

Naast Beşiktaş werden de voorbije maanden ook FC Twente en Benfica genoemd als mogelijke bestemmingen voor Weghorst. Concrete stappen vanuit die clubs bleven tot nu toe echter uit.

Hoewel Turkse media spreken van optimisme rondom een mogelijke terugkeer, is het dossier nog volop in beweging. De komende weken moeten uitwijzen of de interesse van Beşiktaş daadwerkelijk leidt tot een nieuwe samenwerking met de spits van Ajax.