Jorthy Mokio spreekt zich voor het eerst uit na heftige familiebreuk

heeft geen enkele spijt van zijn contractverlenging bij Ajax. Het besluit had wat voeten in de aarde, maar inmiddels is de rust volgens Mokio teruggekeerd.

De contractverlenging van Mokio bij Ajax werd een langdurig en pijnlijk dossier. Zijn vader zou extreem hoge financiële eisen hebben gesteld en mikte op een toptransfer. Hierdoor liepen onderhandelingen vast. Nadat hij achttien werd, kon Mokio zelf beslissen en tekende hij bewust bij Ajax, tegen de wensen van zijn ouders in. Hij verbrak grotendeels het contact en regelde alles met de clubleiding. De familie zou woedend zijn over de gang van zaken.

In een interview op de website van Ajax blikt Mokio terug op de afgelopen maanden. "Het was een beetje onrustig. Nadat ik had getekend, was alles gewoon rustig", vertelt de jonge middenvelder. "Niemand kan nog iets zeggen, want ik heb al getekend. Daar ben ik best wel blij mee, want mijn hoofd is leeg en ik kan me volledig focussen op voetbal."

Mokio: 'Ik moest voor mezelf gaan praten'

Mokio lijkt indirect te refereren aan de turbulente periode met zijn familie. Hij was voor het eerst zelf erg betrokken bij het proces. "Ik zei tegen mezelf dat ik voor zelf moest gaan praten en zelf moest gaan luisteren. Kijken hoe en kijken wat de toekomst kan brengen."

"Het was anders, het was voor mij de eerste keer. Ik ben trots op hoe het is gegaan en heb er geen spijt van", aldus Mokio, die vol ambitie zit nu hij voor vijf jaar heeft bijgetekend. "Ik heb nog veel in me, maar dat gaat denk ik pas komen als ik meer bewust ben. Ik doe nog wel eens dingen onbewust, maar als ik er wel bewust van ben, denk ik dat ik veel meer dingen kan laten zien."

"Een voorbeeld is mijn eerste goal, tegen Union Berlin. Die scoorde ik onbewust, want ik weet van mezelf dat ik geen goede rechtervoet heb. Maar als je er lekker in zit, ga je onbewust dingen doen, wat je normaal gezien nooit zou doen", merkt hij op. "Ik wil de mensen laten mezelf laten zien en meer in een man groeien. Ik heb daarvoor nu vijf jaar de tijd. Ik hoop zo snel en zo goed mogelijk mezelf te ontwikkelen."