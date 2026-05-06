Van Wolfswinkel (37) hangt voetbalschoenen na dit seizoen aan de wilgen

6 mei 2026, 10:51
Mingus Niesten | Content Creator
Redacteur en Content Creator bij FCUpdate sinds 2024 met focus op Premier League-nieuws en voetbaldata. Schrijft artikelen en maakt videocontent, zoals interviews.

Ricky van Wolfswinkel stopt na dit seizoen met voetballen. Dat besluit hing al langer in de lucht, maar nu is het definitief.

Van Wolfswinkel doorliep de jeugdelftallen van Vitesse (en AGOVV) en maakte in het seizoen 2007/08 zijn debuut op het hoogste Nederlandse niveau. Tijdens zijn carrière speelde hij voor de Arnhemmers, FC Utrecht, Sporting Lissabon, Norwich City, Saint-Étienne, Real Betis, FC Basel en FC Twente.

In 2021 keerde hij terug in Nederland om voor laatstgenoemde club te gaan spelen. Hij tikte nog twee keer de dubbele cijfers aan en scoorde ook dit seizoen een respectabel aantal van acht doelpunten, maar houdt het nu voor gezien.

In een videoboodschap aan de Twente-fans maakt hij zijn besluit kenbaar. "Na achttien jaar op het hoogste niveau komt er een moment waarop je voelt: het is goed zo. Ik heb alles gegeven, altijd met een lach. Ik wil het seizoen heel goed afsluiten. De komende weken wil ik met het best mogelijke gevoel het voetbal verlaten."

Ricky van Wolfswinkel

FC Twente
Team: Twente
Leeftijd: 37 jaar (27 jan. 1989)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Twente
29
8
2024/2025
Twente
28
7
2023/2024
Twente
32
16
2023
Twente
0
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
32
24
56
4
Ajax
32
22
55
5
Twente
32
19
55
6
AZ
32
7
50
7
Heerenveen
32
6
50

