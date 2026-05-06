stopt na dit seizoen met voetballen. Dat besluit hing al langer in de lucht, maar nu is het definitief.

Van Wolfswinkel doorliep de jeugdelftallen van Vitesse (en AGOVV) en maakte in het seizoen 2007/08 zijn debuut op het hoogste Nederlandse niveau. Tijdens zijn carrière speelde hij voor de Arnhemmers, FC Utrecht, Sporting Lissabon, Norwich City, Saint-Étienne, Real Betis, FC Basel en FC Twente.

In 2021 keerde hij terug in Nederland om voor laatstgenoemde club te gaan spelen. Hij tikte nog twee keer de dubbele cijfers aan en scoorde ook dit seizoen een respectabel aantal van acht doelpunten, maar houdt het nu voor gezien.

Artikel gaat verder onder video

In een videoboodschap aan de Twente-fans maakt hij zijn besluit kenbaar. "Na achttien jaar op het hoogste niveau komt er een moment waarop je voelt: het is goed zo. Ik heb alles gegeven, altijd met een lach. Ik wil het seizoen heel goed afsluiten. De komende weken wil ik met het best mogelijke gevoel het voetbal verlaten."