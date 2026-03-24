Het Nederlands elftal kan nog winst boeken bij aanvallende standaardsituaties, erkent bondscoach Ronald Koeman. Richting het WK wil de technische staf daar meer aandacht aan besteden.

In de top van het voetbal is steeds meer aandacht voor de optimalisatie van standaardsituaties. Liverpool ontsloeg eind december zelfs zijn set-piece coach Aaron Briggs, nadat de club twaalf doelpunten had geïncasseerd uit standaardsituaties in de eerste achttien duels van het Premier League-seizoen.

Met een nieuwe set-piece coach, Lewis Mahoney, heeft Liverpool in 2026 al veertien doelpunten gemaakt uit standaardsituaties, evenveel als Arsenal, dat bekendstaat om zijn gevaarlijke standaardsituaties. Reden genoeg voor Oranje om in de aanloop naar het WK de eigen prestaties uit standaardsituaties tegen het licht te houden.

Koeman overweegt een specialist aan te stellen voor de dodespelmomenten. “Daar zijn we over in contact. Op wat voor manier dan ook, om dat onderdeel nog te verbeteren”, zei de bondscoach op de persconferentie van maandag.

“We hadden het er vanmiddag over, met Patrick Lodewijks, en het blijkt dat we verdedigend bij de beste vijf landen zitten, maar dat we juist aanvallend moeten verbeteren, want dat scheelt wel ten opzichte van de beste landen. Daar zullen we nog meer aandacht aan moeten besteden, maar hoe we dat doen, dat houden we voor ons”, maakte Koeman duidelijk.