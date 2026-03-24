Live voetbal

Het geheime wapen van Oranje op het WK? Koeman overweegt nieuwe specialist

24 maart 2026, 05:55
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Het Nederlands elftal kan nog winst boeken bij aanvallende standaardsituaties, erkent bondscoach Ronald Koeman. Richting het WK wil de technische staf daar meer aandacht aan besteden.

In de top van het voetbal is steeds meer aandacht voor de optimalisatie van standaardsituaties. Liverpool ontsloeg eind december zelfs zijn set-piece coach Aaron Briggs, nadat de club twaalf doelpunten had geïncasseerd uit standaardsituaties in de eerste achttien duels van het Premier League-seizoen.

Met een nieuwe set-piece coach, Lewis Mahoney, heeft Liverpool in 2026 al veertien doelpunten gemaakt uit standaardsituaties, evenveel als Arsenal, dat bekendstaat om zijn gevaarlijke standaardsituaties. Reden genoeg voor Oranje om in de aanloop naar het WK de eigen prestaties uit standaardsituaties tegen het licht te houden.

Artikel gaat verder onder video

Koeman overweegt een specialist aan te stellen voor de dodespelmomenten. “Daar zijn we over in contact. Op wat voor manier dan ook, om dat onderdeel nog te verbeteren”, zei de bondscoach op de persconferentie van maandag.

“We hadden het er vanmiddag over, met Patrick Lodewijks, en het blijkt dat we verdedigend bij de beste vijf landen zitten, maar dat we juist aanvallend moeten verbeteren, want dat scheelt wel ten opzichte van de beste landen. Daar zullen we nog meer aandacht aan moeten besteden, maar hoe we dat doen, dat houden we voor ons”, maakte Koeman duidelijk.

Een specialist standaardsituaties lijkt me een goed idee

Laden...
50 stemmen

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Ronald Koeman

Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (21 mrt. 1963)

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws