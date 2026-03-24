Kees Smit wil zich bewijzen: 'Jammer dat Frenkie er niet bij is'

De nieuwste aanwinst van het Nederlands elftal geniet volop van zijn eerste dagen in Zeist. In gesprek met Vandaag Inside vertelt de debutant over het onverwachte moment van zijn oproep, de gezonde spanning en zijn ambitie om een vaste waarde te worden.

De oproep voor Oranje kwam op een opmerkelijk moment in het buitenland. "Nee, we speelden nog donderdag in Praag en toen in de ochtend hoorde ik het van de trainer aan het ontbijt. Dus ja, dat was wel leuk", blikt de kersverse international terug. Eenmaal in Zeist werd hij warm onthaald, al bracht de aanwezigheid van de gevestigde namen wel wat kriebels met zich mee. "Het zijn natuurlijk hele grote jongens hier en dat is toch wel een beetje spannend. Maar ik heb ook gewoon zin om mezelf te laten zien."

Creativiteit toevoegen

Artikel gaat verder onder video

De debutant hoopt de bondscoach te overtuigen met zijn voetballende kwaliteiten en verwacht de zwaarste trainingsweek uit zijn carrière. "Ja, ik wil gewoon laten zien dat ik mee kan met het niveau", legt hij uit. Wat hij daaraan wil toevoegen? "Ja, misschien aan de bal een stukje creativiteit misschien." Dat hij die creativiteit nu niet kan afkijken bij één specifieke sterspeler, is wel een kleine teleurstelling. "Nou ja, ik vind het wel jammer dat bijvoorbeeld Frenkie de Jonge niet bij is. Want dat vind ik een hele goede speler."

De bondscoach liet op de persconferentie al doorschemeren dat een debuut in de lucht hangt. Een naderende vuurdoop zorgt echter niet voor knikkende knieën, mede dankzij zijn nuchtere instelling en thuisfront. "Ik word gewoon met twee voeten op de grond gehouden zeker", sluit hij koeltjes af. "Ik kijk niet echt al heel ver vooruit. Dus ik ben nu gewoon blij dat ik hier ben."