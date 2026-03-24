Lang helpt gerucht de wereld uit: ‘Heb mijn duim nog helemaal

24 maart 2026, 11:58
Noa Lang van het Nederlands elftal
Foto: © Ziggo Sport
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Noa Lang heeft in gesprek met Ziggo Sport een update gegeven over zijn duimblessure. De aanvaller van Galatasaray laat weten dat hij er nog helemaal aan zit. Wel ondervindt hij in het dagelijks leven wat problemen.

Lang liep vorige week een ogenschijnlijk zware blessure op, toen hij op een reclamebord botste op bezoek bij Liverpool (4-0 verlies). De aanvaller lag zichtbaar met pijn op het veld, greep naar zijn hand en zat onder het bloed. Per brancard en aan het zuurstof werd hij van het veld getild en naar het ziekenhuis gebracht, waar hij direct geopereerd moest worden aan zijn duim. Ondanks de blessure werd hij wel opgeroepen voor het Nederlands elftal.

“Het gaat weer ok”, begint de vleugelspeler in gesprek met Ziggo Sport. “Ik wilde mezelf opvangen op het reclamebord, maar daarachter waren allemaal hekken. Dat was nogal scherp, dus mijn vinger sneed eraf tussen het hek en het reclamebord.” Lang geeft aan dat het topje van zijn duim helemaal los hing. “Het is gehecht en ik heb hem ook nog helemaal.” Na de wedstrijd ging het gerucht rond dat Lang het topje van zijn vinger was verloren. “Je kent de media, die brengen eigen verhalen de wereld in”, reageert hij nuchter. “Ik heb heel mijn duim nog en de dokter denkt dat hij blijft leven, dus het gaat goed.”

De blessure zorgt er wel voor dat Lang in zijn dagelijks leven wat aanpassingen moet doen. “Ik kan nu even niet op de PlayStation spelen, maar dat komt wel weer”, zegt hij grijnzend. “Gelukkig heb ik alleen mijn benen nodig om te kunnen voetballen.” In de badkamer vormt zijn duim ook een obstakel. “Ik ben rechtshandig, dus dat is niet onbelangrijk op het toilet. Ook met douchen… Maar ik word een beetje geholpen.”

Liverpool - Galatasaray

Liverpool
4 - 0
Galatasaray
Gespeeld op 18 mrt. 2026
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Noa Lang

Noa Lang
Galatasaray
Team: Galatasaray
Leeftijd: 26 jaar (17 jun. 1999)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Napoli
18
1
2025/2026
Galatasaray
6
0
2024/2025
PSV
29
11
2023/2024
PSV
11
4

