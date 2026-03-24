zal niet in actie kunnen komen voor het Nederlands elftal in de oefenduels met Noorwegen en Ecuador, zo laat de KNVB weten in een persbericht. Maandagavond liet zijn club Corinthians nog weten dat de aanvaller wel naar Nederland komt om een behandeltraject te starten.

Corinthians nam het zondagavond in eigen huis op tegen Flamengo. Voorafgaand aan de wedstrijd gold Depay als twijfelgeval, maar hij kon toch aan de wedstrijd beginnen. Kort nadat Yuri Alberto de gelijkmaker op het bord had gezet, ging de Nederlander naar de grond terwijl hij naar zijn dijbeen greep. Het betekende het einde van de wedstrijd voor Depay.

Artikel gaat verder onder video

In de tweede helft van de wedstrijd nam Depay plaats op de bank van Corinthians, waar hij zijn telefoon gebruikte. Een staflid van zijn club vroeg de aanvaller het apparaat weg te stoppen. Op X kwam de Nederlander met een uitleg. “Ik wil even opheldering geven: ik gebruikte mijn telefoon op dat moment om te communiceren met de medische staf van Nederland. Ik kwam naar buiten om mijn team aan te moedigen, terwijl ik ook in de kleedkamer had kunnen blijven met mijn blessure.”

Koeman liet maandag op zijn persconferentie weten nog niet te weten waar hij aan toe was, maar dat Depay welkom zou zijn als hij inzetbaar is. Later op de dag meldden Braziliaanse media dat de topscorer aller tijden van Nederland een spierblessure had opgelopen en zo’n vier weken uitgeschakeld zou zijn.

Zijn club meldt via de officiële kanalen dat er tijdens de MRI-scan een verrekking in de voorste spier van zijn dijbeen is geconstateerd. Desondanks reist Depay wel af naar Nederland, waar hij behandeld zal worden door de medische staf van de KNVB.

Depay sluit niet aan bij selectie Koeman

Update 24 maart 9.18 uur - Hoewel Depay volgens zijn club dus naar Nederland afreist, zal hij zich niet melden in het trainingskamp van Oranje, zo laat de KNVB weten in een persbericht. De spits is niet inzetbaar voor de oefeninterlands tegen Noorwegen en Ecuador. Koeman heeft geen vervanger voor hem opgeroepen.