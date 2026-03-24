Ronald Koeman mag in de oefenwedstrijden van het Nederlands elftal tegen Noorwegen en Ecuador liefst acht keer wisselen, zo meldt Voetbal International. Voorheen stonden de regels maximaal zes wissels toe in oefeninterlands.

Nederland neemt het komende week in oefenwedstrijden op tegen Noorwegen en Ecuador. De International Football Association Board (IFAB), de spelregelcommissie van het voetbal, keurde onlangs een wijziging goed waardoor bondscoaches tijdens oefeninterlands meer wissels mogen doorvoeren. Sinds 2004 is het in internationale oefenduels toegestaan om zes keer te wisselen.

Onlangs heeft de IFAB besloten dit aantal te verhogen. Daardoor krijgen bondscoaches nu de mogelijkheid om liefst acht wissels door te voeren in oefeninterlands. In overleg tussen de bonden mag dit aantal ook nog worden verhoogd naar elf, waardoor beide landen hun volledige team kunnen wijzigen. De KNVB heeft met de bonden van Noorwegen en Ecuador afgesproken het bij acht wissels te houden.

Het Nederlands elftal neemt het op vrijdag 27 maart om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA op tegen Noorwegen. De bezoekers zullen niet met hun sterkste elf aantreden, aangezien Erling Haaland rust krijgt. Vier dagen later, dinsdag 31 maart, neemt de ploeg van Koeman het in het Philips Stadion op tegen Ecuador. Dat duel start eveneens om 20.45 uur.