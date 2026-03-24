Live voetbal

Koeman mag acht wissels gebruiken in oefenduels met Noorwegen en Ecuador

24 maart 2026, 10:47
Bondscoach Ronald Koeman met op de achtergrond een elftalfoto van het Nederlands elftal
Foto: © Imago / Realtimes
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Ronald Koeman mag in de oefenwedstrijden van het Nederlands elftal tegen Noorwegen en Ecuador liefst acht keer wisselen, zo meldt Voetbal International. Voorheen stonden de regels maximaal zes wissels toe in oefeninterlands.

Nederland neemt het komende week in oefenwedstrijden op tegen Noorwegen en Ecuador. De International Football Association Board (IFAB), de spelregelcommissie van het voetbal, keurde onlangs een wijziging goed waardoor bondscoaches tijdens oefeninterlands meer wissels mogen doorvoeren. Sinds 2004 is het in internationale oefenduels toegestaan om zes keer te wisselen.

Artikel gaat verder onder video

Onlangs heeft de IFAB besloten dit aantal te verhogen. Daardoor krijgen bondscoaches nu de mogelijkheid om liefst acht wissels door te voeren in oefeninterlands. In overleg tussen de bonden mag dit aantal ook nog worden verhoogd naar elf, waardoor beide landen hun volledige team kunnen wijzigen. De KNVB heeft met de bonden van Noorwegen en Ecuador afgesproken het bij acht wissels te houden.

Het Nederlands elftal neemt het op vrijdag 27 maart om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA op tegen Noorwegen. De bezoekers zullen niet met hun sterkste elf aantreden, aangezien Erling Haaland rust krijgt. Vier dagen later, dinsdag 31 maart, neemt de ploeg van Koeman het in het Philips Stadion op tegen Ecuador. Dat duel start eveneens om 20.45 uur.

➡️ Meer Oranje nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Nederland - Noorwegen

20:45
Wordt gespeeld op 27 mrt. 2026
Competitie: Vriendschappelijk
Seizoen: 2026

Meer info

Ronald Koeman

Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (21 mrt. 1963)

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws