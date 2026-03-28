heeft de tongen losgemaakt met zijn uitspraken over bij FC Rijnmond. De aanvaller van RKC Waalwijk gaf een week geleden aan dat hij het niet eens is met de Oranje-oproep van Smit, terwijl hij de AZ-middenvelder ook bekritiseerde vanwege enkele uitspraken. Volgens Brian Wijker, journalist van het Noordhollands Dagblad, slaat Kramer hiermee de plank mis.

Smit zit deze interlandperiode voor het eerst bij de selectie van het Nederlands elftal en maakte vrijdag, in het gewonnen oefenduel tegen Noorwegen (2-1), zijn debuut. Kramer stoorde zich een week geleden aan ‘belachelijke uitspraken’ van Smit: “Ik hoorde iemand van AZ, een ventje van achttien (twintig, red.), zeggen dat hij het logisch vond dat hij erbij zat. Maat, ga nou eerst eens een heel jaar bij AZ spelen voordat je dit soort rare uitspraken doet”, zei hij bij FC Rijnmond.

Artikel gaat verder onder video

Kramer gaf aan dat hij ‘gek wordt’ van het ophemelen van jonge spelers. Opvallend is dat Smit overigens niet heeft gezegd dat hij zijn oproep logisch vindt. “Het woord ‘logisch’ heeft de immer bescheiden Smit nooit in de mond genomen. Alleen maar dat hij erop hoopte dat Ronald Koeman zou bellen. En dat hij het wel zou zien. En nog wat andere teksten die je van een nuchtere knaap uit Heiloo verwacht. Geen vleugje bravoure te bespeuren. Weinig belachelijks aan”, haalt Wijker uit in een column.

“Kramer zette Smit weg als een ‘achttienjarig ventje dat eerst maar eens de beste speler van AZ moest worden’. Fout nummer twee, want Smit is ‘al’ twintig. Het wordt dus eigenlijk wel tijd voor zijn eerste interland”, vervolgt de journalist van het Noordhollands Dagblad. Wijker sluit af: “Kramer geeft een groot talent kennelijk liever een onterechte schop dan dat hij hem ophemelt. Ieder zijn ding. Maar voor iemand die de serieuze ambitie heeft om trainer te worden, lijkt me dat geen succesvolle tactiek.”