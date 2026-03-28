Michiel Kramer hard aangepakt na onjuiste uitspraken over Kees Smit

28 maart 2026, 17:17
Michiel Kramer over Kees Smit
Foto: © Imago/FC Rijnmond/realtimes
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Michiel Kramer heeft de tongen losgemaakt met zijn uitspraken over Kees Smit bij FC Rijnmond. De aanvaller van RKC Waalwijk gaf een week geleden aan dat hij het niet eens is met de Oranje-oproep van Smit, terwijl hij de AZ-middenvelder ook bekritiseerde vanwege enkele uitspraken. Volgens Brian Wijker, journalist van het Noordhollands Dagblad, slaat Kramer hiermee de plank mis.

Smit zit deze interlandperiode voor het eerst bij de selectie van het Nederlands elftal en maakte vrijdag, in het gewonnen oefenduel tegen Noorwegen (2-1), zijn debuut. Kramer stoorde zich een week geleden aan ‘belachelijke uitspraken’ van Smit: “Ik hoorde iemand van AZ, een ventje van achttien (twintig, red.), zeggen dat hij het logisch vond dat hij erbij zat. Maat, ga nou eerst eens een heel jaar bij AZ spelen voordat je dit soort rare uitspraken doet”, zei hij bij FC Rijnmond.

Kramer gaf aan dat hij ‘gek wordt’ van het ophemelen van jonge spelers. Opvallend is dat Smit overigens niet heeft gezegd dat hij zijn oproep logisch vindt. “Het woord ‘logisch’ heeft de immer bescheiden Smit nooit in de mond genomen. Alleen maar dat hij erop hoopte dat Ronald Koeman zou bellen. En dat hij het wel zou zien. En nog wat andere teksten die je van een nuchtere knaap uit Heiloo verwacht. Geen vleugje bravoure te bespeuren. Weinig belachelijks aan”, haalt Wijker uit in een column.

“Kramer zette Smit weg als een ‘achttienjarig ventje dat eerst maar eens de beste speler van AZ moest worden’. Fout nummer twee, want Smit is ‘al’ twintig. Het wordt dus eigenlijk wel tijd voor zijn eerste interland”, vervolgt de journalist van het Noordhollands Dagblad. Wijker sluit af: “Kramer geeft een groot talent kennelijk liever een onterechte schop dan dat hij hem ophemelt. Ieder zijn ding. Maar voor iemand die de serieuze ambitie heeft om trainer te worden, lijkt me dat geen succesvolle tactiek.”

Michiel Kramer

Michiel Kramer
RKC Waalwijk
Team: RKC
Leeftijd: 37 jaar (3 dec. 1988)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
RKC
15
1
2024/2025
RKC
22
3
2023/2024
RKC
29
8
2022/2023
RKC
27
12

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
28
41
68
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47

