Ajax lijkt volgens Spaanse media steeds concreter uit te komen bij Míchel als nieuwe hoofdtrainer. Volgens El Chiringuito TV heeft de coach van Girona momenteel de beste papieren om na dit seizoen het stokje over te nemen in Amsterdam. De naam van de Spanjaard circuleert al langer rond in Amsterdam, waar technisch directeur Jordi Cruijff zich buigt over de opvolging van Oscar García. Van een definitief akkoord is nog geen sprake, maar achter de schermen lijkt de voorkeur inmiddels wel duidelijk.

In het Spaanse programma werd zondagavond gesteld dat Míchel bovenaan het lijstje staat. Journalist Marcos Benito meldde in de uitzending dat Ajax de Girona-trainer ‘het meest ziet zitten’ en dat Cruijff persoonlijk gecharmeerd is van zijn profiel. Dat de blik nadrukkelijk op Spanje is gericht, is geen verrassing. Cruijff kent de markt door en door na zijn jaren bij onder meer FC Barcelona, waar hij zowel als speler als in een bestuurlijke rol actief was. Die achtergrond lijkt nu ook door te werken in de zoektocht naar een nieuwe trainer.

Artikel gaat verder onder video

Mocht Ajax daadwerkelijk doorpakken, dan haalt het een coach met een duidelijk profiel en recente successen in huis. Míchel staat sinds 2021 aan het roer bij Girona en maakte daar indruk door de club naar de top van La Liga te leiden. In het seizoen 2023/24 werd zelfs Champions League-voetbal afgedwongen, een prestatie die hem ook buiten Spanje op de radar zette.

Een vertrek van Míchel zou overigens ook gevolgen hebben voor Girona. In Spanje wordt al gespeculeerd over mogelijke opvolgers, waarbij de naam van Eder Sarabia opnieuw opduikt. Opvallend genoeg werd ook hij eerder al gelinkt aan Ajax. Voorlopig is er nog geen sprake van een definitieve beslissing, maar duidelijk is wel dat de zoektocht in Amsterdam steeds concreter wordt en dat Míchel daarin een serieuze kandidaat is.