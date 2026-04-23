Yamal komt met statement na blessure: 'Dit doet meer pijn dan ik kan verklaren'

komt dit seizoen niet meer in actie voor FC Barcelona. De achttienjarige rechtsbuiten liep woensdagavond in het gewonnen competitieduel met Celta de Vigo een hamstringblessure op bij het nemen van een strafschop. Hoewel zijn deelname aan het komende WK in de zomer niet in gevaar lijkt te komen, mist het toptalent de cruciale seizoensontknoping in La Liga.

Via zijn sociale kanalen heeft de aanvaller inmiddels gereageerd op de zware sportieve domper. Het ging vlak voor rust mis voor Yamal in het stadion van Barcelona. De Spanjaard legde aan voor een penalty en schoot de bal binnen, maar greep direct daarna naar zijn hamstring. Hij moest het veld noodgedwongen verlaten, wat in Spanje direct tot grote zorgen leidde met het oog op het naderende wereldkampioenschap. De medische staf van de Catalanen nam donderdag de grootste WK-zorgen weg, maar bevestigde wel dat het seizoen bij Barca voor de jonge sterspeler voortijdig ten einde is.

Artikel gaat verder onder video

De absentie valt Yamal zwaar, zo laat hij weten in een uitgebreid bericht aan zijn volgers. "Deze blessure zet mij buitenspel op het moment dat ik er het meest bij wilde zijn", schrijft de aanvaller. "Dat doet meer pijn dan ik kan verklaren. Het doet pijn om niet te kunnen vechten met mijn teamgenoten en niet te kunnen helpen wanneer de ploeg mij nodig heeft." Desondanks houdt de tiener vertrouwen in een goede afloop voor zijn ploeg en belooft hij volgend seizoen sterker terug te keren. "Dit is niet het einde, het is gewoon een pauze", aldus Yamal.

Door de hamstringblessure moet Yamal onder meer de naderende editie van El Clásico aan zich voorbij laten gaan. De confrontatie met grote rivaal Real Madrid, die halverwege mei op het programma staat, heeft dit jaar extra lading. Koploper Barcelona verdedigt momenteel een voorsprong van negen punten op de Madrilenen en kan in het onderlinge duel mogelijk de landstitel veiligstellen. Dat de Spaanse grootmacht rechtstreeks tegen de aartsrivaal kampioen kan worden, is zeldzaam in de geschiedenis van het Spaanse voetbal.