Ajax-fans beginnen na magistraal Godts-doelpunt massaal over Ibrahimovic

maakt zaterdagavond een zeer fraai doelpunt voor Ajax tegen NAC Breda. Na de wondergoal worden er op X massaal vergelijkingen getrokken met het doelpunt van op 22 augustus 2004.

In de 42e minuut van NAC - Ajax krijgt Godts bij de middencirkel de bal. Terwijl er wat ploeggenoten zoals Oscar Gloukh en Wout Weghorst meelopen, is hij niet van plan om direct af te spelen. De jonge Belg besluit op het doel af te rennen en legt vervolgens meerdere spelers van NAC in de luren. Het doet een beetje denk aan de slalom die Zlatan in 2004 in huis had, tegen dezelfde opponent.

Artikel gaat verder onder video

Veel fans van de Amsterdammers maken de vergelijking met de goal van Ibrahimovic, al wordt er ook vaak toegevoegd dat de goal van de Zweed lastiger was. Anderen willen dat de namen Godts en Zlatan/Ibrahimovic nooit in een zin samen worden uitgesproken.

Mika Godts dribbelt alle verdedigers én de keeper voorbij!🤯🤩#nacaja pic.twitter.com/fGItCNFzL4 — ESPN NL (@ESPNnl) April 25, 2026

Wie Zlatan zegt, zegt zijn solo voor Ajax tegen NAC 🔥 pic.twitter.com/QNR69lPIN1 — ESPN NL (@ESPNnl) October 3, 2022

Die goal van Godts gaat eindeloos herhaald worden met de goal van Zlatan en dan staan we weer eeuwig voor lul — Cas van Son (@Caz076) April 25, 2026

Zlatan Godts — Nathan Kroondijk (@afca_dekroon) April 25, 2026

Magnifieke goal a la Zlatan van Mika Godts #nacaja ✊ — XY🟢 (@Zguler01) April 25, 2026

Het is nog geen Zlatan tegen NAC, maar Mika Godts komt met deze slalom wel dicht in de buurt!! #NACAJA — Arno vd Bovenkamp (@arno_boof) April 25, 2026