Ajax-fans beginnen na magistraal Godts-doelpunt massaal over Ibrahimovic

Mika Godts maakt zaterdagavond een zeer fraai doelpunt voor Ajax tegen NAC Breda. Na de wondergoal worden er op X massaal vergelijkingen getrokken met het doelpunt van Zlatan Ibrahimovic op 22 augustus 2004.
In de 42e minuut van NAC - Ajax krijgt Godts bij de middencirkel de bal. Terwijl er wat ploeggenoten zoals Oscar Gloukh en Wout Weghorst meelopen, is hij niet van plan om direct af te spelen. De jonge Belg besluit op het doel af te rennen en legt vervolgens meerdere spelers van NAC in de luren. Het doet een beetje denk aan de slalom die Zlatan in 2004 in huis had, tegen dezelfde opponent.
Veel fans van de Amsterdammers maken de vergelijking met de goal van Ibrahimovic, al wordt er ook vaak toegevoegd dat de goal van de Zweed lastiger was. Anderen willen dat de namen Godts en Zlatan/Ibrahimovic nooit in een zin samen worden uitgesproken.