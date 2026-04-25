De Boer weet dat Blind 'dolgraag' bij Ajax terugkeert

25 april 2026, 19:31
Daley Blind
Foto: © Imago/Realtimes
Photo of Mingus Niesten
Mingus Niesten | Content Creator
Redacteur en Content Creator bij FCUpdate sinds 2024 met focus op Premier League-nieuws en voetbaldata. Schrijft artikelen en maakt videocontent, zoals interviews.

De geruchten over een terugkeer van Daley Blind bij Ajax worden luider en luider. Volgens Ronald de Boer wil de verdediger 'dolgraag' terugkeren in Amsterdam.

De nu 36-jarige Blind heeft een aflopend contract bij Girona en droomt blijkbaar van een derde termijn bij Ajax. "Ik weet dat hij heel graag naar Ajax wil". zegt De Boer bij Ziggo Sport, die de transfer wel ziet gebeuren.

Toch is het niet zo dat Blind bij Ajax meteen in de basis zou staan. "Baas is de onbetwiste nummer één op zijn plek", stelt De Boer. "Ga je hem dan inruilen? Dat doe je niet. En je hebt ook nog Dies Janse, die het heel goed doet bij Groningen." Janse keert normaal gesproken in de zomer terug in Amsterdam, maar het is niet zeker of hij daar ook blijft.

Volgens De Boer kan Blind een goede mentor zijn bij Ajax. "Hij is ook geen speler die gaat muiten als hij niet speelt. Maar hij gaat natuurlijk wel op de deur kloppen als hij denkt dat hij beter is. Hij kan ook op zes spelen." De analist vindt dat Blind ook mentaal veel kan bijdragen. "Hij is gewoon een fantastische persoonlijkheid, die kan je er goed bij hebben."

Nu denk persoonlijk dat dit geen goed idee is , Ajax moet een CL waardig team bouwen , en daar zie ik ,met respect , niet een Daley Blind in.

Daley Blind

Daley Blind
Girona
Team: Girona
Leeftijd: 36 jaar (9 mrt. 1990)
Positie: V (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Girona
29
0
2024/2025
Girona
34
0
2023/2024
Girona
34
1
2022/2023
Bayern München
4
0

Meer info

