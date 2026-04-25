De geruchten over een terugkeer van Daley Blind bij Ajax worden luider en luider. Volgens Ronald de Boer wil de verdediger 'dolgraag' terugkeren in Amsterdam.
De nu 36-jarige Blind heeft een aflopend contract bij Girona en droomt blijkbaar van een derde termijn bij Ajax. "Ik weet dat hij heel graag naar Ajax wil". zegt De Boer bij Ziggo Sport, die de transfer wel ziet gebeuren.
Toch is het niet zo dat Blind bij Ajax meteen in de basis zou staan. "Baas is de onbetwiste nummer één op zijn plek", stelt De Boer. "Ga je hem dan inruilen? Dat doe je niet. En je hebt ook nog Dies Janse, die het heel goed doet bij Groningen." Janse keert normaal gesproken in de zomer terug in Amsterdam, maar het is niet zeker of hij daar ook blijft.
Volgens De Boer kan Blind een goede mentor zijn bij Ajax. "Hij is ook geen speler die gaat muiten als hij niet speelt. Maar hij gaat natuurlijk wel op de deur kloppen als hij denkt dat hij beter is. Hij kan ook op zes spelen." De analist vindt dat Blind ook mentaal veel kan bijdragen. "Hij is gewoon een fantastische persoonlijkheid, die kan je er goed bij hebben."
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
