kan deze zomer mogelijk vertrekken bij Ajax, zo weet de Belgische transferexpert Sacha Tavolieri. De verdediger zou namelijk in gesprek zijn met Club Brugge over een transfer. De Belgen hebben zich nog niet in Amsterdam gemeld.

Janse is momenteel een van de grootste verdedigende talenten van Ajax. De verdediger wordt dit seizoen door de Amsterdammers verhuurd aan FC Groningen, waar hij enorm veel indruk maakt. De mandekker gaf eerder dit weekend nog aan vol voor een basisplaats in de Johan Cruijff ArenA te willen gaan na afloop van dit seizoen.

Volgens Tavolieri heeft de twintigjarige linkspoot ook andere opties. De verslaggever weet namelijk dat Club Brugge onder de indruk is van de recente prestaties van Janse bij Groningen en komende zomer wil toeslaan. De Belgische nummer twee zou al in ‘vergevorderde gesprekken’ zijn met de zaakwaarnemer van Janse.

Brugge heeft zich echter nog niet gemeld bij Ajax, zo geeft Tavolieri aan. Het is niet duidelijk of de Amsterdammers zouden willen meewerken aan een vertrek van Janse en bij welk bedrag ze in dat geval bereid zouden zijn om hem te laten gaan. De boomlange verdediger ligt nog vast tot medio 2029 in de Johan Cruijff ArenA en vertegenwoordigt een Estimated Transfer Value van 1,9 miljoen euro.