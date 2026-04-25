is klaar voor een basisplaats bij Ajax, zo laat hij weten bij ESPN. De verdediger wordt momenteel verhuurd aan FC Groningen, waar hij indruk maakt. Komende zomer keert hij terug naar Amsterdam, waar hij er alles aan gaat doen om de concurrentiestrijd te winnen.

Janse wordt gezien als een van de grootste defensieve talenten die Ajax de afgelopen jaren heeft opgeleid. De centrale verdediger debuteerde vorig seizoen op achttienjarige leeftijd onder Francesco Farioli in de hoofdmacht, maar kwam nog niet verder dan zes optredens in Ajax 1. Dit seizoen wordt hij verhuurd aan FC Groningen, waar hij niet weg te denken is uit het centrum.

In gesprek met ESPN krijgt Janse de vraag of hij klaar is voor een basisplaats bij Ajax. “Ja”, antwoordt hij zonder twijfel. “Ik keer terug en ga de concurrentiestrijd aan. Zo simpel is het”, blikt de boomlange verdediger vooruit op volgend seizoen. “Ik probeer op dit moment mijn uiterste best te doen bij Groningen. Het is fijn dat de statistieken meehelpen, dat je laat zien dat je er klaar voor bent. Dat geeft veel vertrouwen om terug te gaan.”

Daarmee sluit Janse zich aan bij de woorden van Dick Lukkien. De trainer van FC Groningen gaf twee weken geleden aan dat hij de twintigjarige verdediger zeker een kans zou geven als hij bij Ajax zou werken. De oefenmeester denkt ook dat de linkspoot prima samen met de eveneens linksbenige Youri Baas samen kan spelen. “Slimme en goede voetballers kunnen altijd goed samenspelen. Zo kijk ik naar die twee.”