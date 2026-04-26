Voor Heracles Almelo is de situatie in de degradatiestrijd nog penibeler geworden. Concurrent Excelsior boekte zondagmiddag een overtuigende 5-0 overwinning thuis tegen FC Utrecht, waardoor de druk op de Almeloërs maximaal is opgevoerd.

De thuisploeg kwam al na elf minuten op voorsprong via Noah Naujoks. Een opvallend moment was een afgekeurde tweede treffer van hem kort na de eerste, waarbij de VAR geen lijn kon trekken voor buitenspel, maar het doelpunt toch werd geannuleerd.

Artikel gaat verder onder video

De wedstrijd in Kralingen kantelde helemaal na een rode kaart. Matisse Didden kreeg binnen twee minuten twee gele kaarten en moest al na een half uur inrukken, waardoor Utrecht met tien man verder moest. Excelsior profiteerde optimaal van de man-meer-situatie en liep nog voor rust verder weg via Sanches Fernandes.

Na de pauze werd de score verder uitgebouwd door Sanches Fernandes, Yegoian en Hartjes, waardoor de eindstand op een pijnlijke 0-5 werd bepaald. Door de overwinning van Excelsior is de opdracht voor Heracles nóg zwaarder geworden. De ploeg van Ernest Faber stond al onderaan en moet nu zelf een resultaat boeken tegen FC Volendam om zicht te houden op lijfsbehoud.

Eerder op de dag was al duidelijk dat Heracles in een lastig scenario zat. Met negentien punten en een doelsaldo van -43 moeten de Almeloërs niet alleen punten pakken, maar ook hopen op misstappen van concurrenten.

De situatie is daarmee duidelijk: Heracles staat met de rug tegen de muur. Afhankelijk van het resultaat tegen Volendam kan degradatie alsnog een feit worden, maar zelfs bij een goed resultaat blijft de club afhankelijk van andere uitslagen.

De spanning in Almelo is daarmee tot het kookpunt gestegen. Het lijkt slechts een kwestie van tijd voor de club afzakt naar de Keuken Kampioen Divisie.