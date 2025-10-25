Live voetbal

Wellenreuther over beruchte keeperssoap bij Feyenoord: ‘Of ik wilde vertrekken? Nee’

Wellenreuther over beruchte keeperssoap bij Feyenoord: ‘Of ik wilde vertrekken? Nee’
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
25 oktober 2025, 09:41

Timon Wellenreuther heeft afgelopen zomer niet getwijfeld over een vertrek bij Feyenoord, zo geeft de doelman aan tegenover het Algemeen Dagblad. De Duitser werd in eerste instantie benoemd tot tweede keeper, maar die keuze veranderde al snel.

Het keepersverhaal bij Feyenoord is opvallend. Na een goed vorig seizoen benoemde Robin van Persie niet Wellenreuther, maar Justin Bijlow tot zijn eerste keeper. Al snel werd die beslissing omgedraaid: Bijlow bleek alleen trainingsfit, waardoor Wellenreuther het seizoen zou starten als eerste keus. De Duitser keept vooralsnog zeer stabiel en is eigenlijk niet meer weg te denken onder de lat van de Rotterdammers.

Toch was Wellenreuther niet blij toen hij aangewezen werd als tweede keeper. “Ja, ik was wel even een paar dagen teleurgesteld. Dat konden de mensen wel aan mijn gezicht zien. Je viert zo’n mededeling niet, toch?”, begint de goalie, die al snel de knop omzette: “Al vrij snel heb ik doorgeschakeld. Ik heb het van me afgezet en ben van de vakantie gaan genieten. Dat was goed, want we hadden een zwaar seizoen achter de rug. Ik ben gewoon fanatiek als altijd aan de voorbereiding begonnen.”

Zijn kans kwam er uiteindelijk razendsnel. In de voorronde van de Champions League tegen Fenerbahçe stond Wellenreuther alweer onder de lat. “Toen de trainer het slechte nieuws vertelde tijdens mijn vakantie dacht ik: laat straks zien hoe goed je bent. En dat werkte. Of ik niet even heb gedacht: tweede keeper, dan wil ik vertrekken? Nee, ik kan omgaan met teleurstellingen en verwerk dat ook door keihard te trainen. Dat heb ik gedaan”, aldus de Duitser.

Napoli-aanvaller Noa Lang

Ben Wijnstekers: 'Ik zou Noa Lang een partij te grazen hebben genomen, irritant mannetje'

FC Twente-trainer John van den Brom

Van den Brom: 'Als Ajax zich wil vastklampen aan kwartiertje tegen Chelsea... Dat kan je doen'

Ajax-trainer John Heitinga

Spanning stijgt: 'Heitinga's lot hangt aan een zijden draadje bij verlies tegen Twente'

Zerofkx010
5 Reacties
1 Dag lid
6 Likes
Zerofkx010
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Het gaat toch prima wij zijn gelukkig niet het lachertje in Europa op de laatste plaats met 10 tegendoepunten !!! we staan nummer 1 in Nederland ! Alles gaat best ok je keept prima 👍🏾

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Timon Wellenreuther

Timon Wellenreuther
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 29 jaar (3 dec. 1995)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
9
0
2024/2025
Feyenoord
29
0
2023/2024
Feyenoord
19
0
2022/2023
Feyenoord
9
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
9
19
25
2
PSV
9
15
22
3
AZ
9
7
18
4
Ajax
9
5
16
5
Groningen
9
1
15

Complete Stand

