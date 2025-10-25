heeft afgelopen zomer niet getwijfeld over een vertrek bij Feyenoord, zo geeft de doelman aan tegenover het Algemeen Dagblad. De Duitser werd in eerste instantie benoemd tot tweede keeper, maar die keuze veranderde al snel.

Het keepersverhaal bij Feyenoord is opvallend. Na een goed vorig seizoen benoemde Robin van Persie niet Wellenreuther, maar Justin Bijlow tot zijn eerste keeper. Al snel werd die beslissing omgedraaid: Bijlow bleek alleen trainingsfit, waardoor Wellenreuther het seizoen zou starten als eerste keus. De Duitser keept vooralsnog zeer stabiel en is eigenlijk niet meer weg te denken onder de lat van de Rotterdammers.

Artikel gaat verder onder video

Toch was Wellenreuther niet blij toen hij aangewezen werd als tweede keeper. “Ja, ik was wel even een paar dagen teleurgesteld. Dat konden de mensen wel aan mijn gezicht zien. Je viert zo’n mededeling niet, toch?”, begint de goalie, die al snel de knop omzette: “Al vrij snel heb ik doorgeschakeld. Ik heb het van me afgezet en ben van de vakantie gaan genieten. Dat was goed, want we hadden een zwaar seizoen achter de rug. Ik ben gewoon fanatiek als altijd aan de voorbereiding begonnen.”

Zijn kans kwam er uiteindelijk razendsnel. In de voorronde van de Champions League tegen Fenerbahçe stond Wellenreuther alweer onder de lat. “Toen de trainer het slechte nieuws vertelde tijdens mijn vakantie dacht ik: laat straks zien hoe goed je bent. En dat werkte. Of ik niet even heb gedacht: tweede keeper, dan wil ik vertrekken? Nee, ik kan omgaan met teleurstellingen en verwerk dat ook door keihard te trainen. Dat heb ik gedaan”, aldus de Duitser.