lijkt zijn basisplaats kwijt bij AZ. De talentvolle 21-jarige doelman, die het seizoen startte als eerste keus, keert in het thuisduel met NEC terug na een blessure, maar moet genoegen nemen met een plek op de bank. Lee-Roy Echteld verklaart die keuze bij ESPN.

Na het vertrek van de Australiër Mathew Ryan, in de zomer van 2024, werd Owusu-Oduro doorgeschoven naar de positie van eerste keeper. De talentvolle goalie keept geen denderend seizoen, waardoor zijn basisplaats al eerder ter discussie stond. Kees Kwakman vond op zijn beurt dat de Alkmaarders op zoek moesten naar een nieuwe ‘nummer één’. Na de verloren wedstrijd tegen PEC Zwolle (3-1) kwam Owusu-Oduro niet meer in actie wegens een knieblessure.

Owusu-Oduro is basisplek kwijt bij AZ

Routinier Zoet nam zijn plaats over in de wedstrijden tegen Excelsior en Telstar, maar behoudt tegen NEC zijn basisplaats, ondanks de terugkeer van Owusu-Oduro. “Ik denk dat Jeroen het afgelopen weken goed gedaan heeft. Hij is belangrijk in de kleedkamer en belangrijk in de groep. Rome-Jayden is terugkomende. En hij moet laten zien dat hij heel stabiel wordt”, legt Echteld uit.

Sinds het ontslag van Maarten Martens neemt Echteld de honneurs waar bij AZ. De oefenmeester werd doorgeschoven vanuit Jong AZ, en verloor nog niet als interim-trainer van de hoofdmacht: tegen Excelsior speelde hij – in eigen huis – teleurstellend gelijk, terwijl de uitwedstrijd tegen Telstar van vorige week zondag met nipte cijfers (0-1) werd gewonnen.