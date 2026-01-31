'NAC overweegt Jonathan Okita (29) terug naar Nederland te halen'

NAC Breda is door het vertrek van naar Portugal op zoek naar een extra aanvaller. In de zoektocht naar een puntspeler zijn de Brabanders uitgekomen bij niemand minder dan , zo meldt Voetbal International.

Okita (29), tweevoudig international van DR Congo, groeide op in België en speelde in Nederland voor achtereenvolgens MVV (2017-2018) en N.E.C. (2018-2022). In dienst van laatstgenoemde club maakte hij in de finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie de winnende treffer in het duel met - uitgerekend - NAC, dat daardoor actief bleef in de Keuken Kampioen Divisie.

In de zomer van 2022 vertrok Okita transfervrij bij N.E.C., om zijn loopbaan te vervolgen bij het Zwitserse FC Zürich. Anderhalf jaar later volgde een stap naar Turkije, waar Okita voor Bodrum FK ging spelen. Namens die club kwam hij de laatste maanden nauwelijks meer in actie, volgens VI omdat zijn salaris al een tijd niet meer betaald wordt. Volgens de regels van de FIFA mogen spelers in dat geval onder hun contract uit en staat het hen dus vrij om bij een nieuwe club te tekenen.

NAC ziet daarom een uitgelezen kans om Okita terug te halen naar Nederland, de speler zelf zou ondertussen ook wel oren hebben naar de Bredase club. Technisch directeur Peter Maas zou inmiddels telefonisch contact met het kamp-Okita hebben gehad, maar toch is zijn overstap geen uitgemaakte zaak: "Het is echter nog maar de vraag of NAC uiteindelijk Okita ziet als complementaire speler voor zijn frontlinie", aldus VI. Wordt ongetwijfeld snel vervolgd: NAC heeft nog tot het sluiten van de winterse transfermarkt - op dinsdag 3 februari om 23.59 uur - om een extra aanvaller vast te leggen.