Live voetbal 20

'NAC overweegt Jonathan Okita (29) terug naar Nederland te halen'

Jonathan Okita klapt voor het NEC-publiek in De Goffert
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
31 januari 2026, 15:19

NAC Breda is door het vertrek van Sydney van Hooijdonk naar Portugal op zoek naar een extra aanvaller. In de zoektocht naar een puntspeler zijn de Brabanders uitgekomen bij niemand minder dan Jonathan Okita, zo meldt Voetbal International.

Okita (29), tweevoudig international van DR Congo, groeide op in België en speelde in Nederland voor achtereenvolgens MVV (2017-2018) en N.E.C. (2018-2022). In dienst van laatstgenoemde club maakte hij in de finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie de winnende treffer in het duel met - uitgerekend - NAC, dat daardoor actief bleef in de Keuken Kampioen Divisie.

Artikel gaat verder onder video

In de zomer van 2022 vertrok Okita transfervrij bij N.E.C., om zijn loopbaan te vervolgen bij het Zwitserse FC Zürich. Anderhalf jaar later volgde een stap naar Turkije, waar Okita voor Bodrum FK ging spelen. Namens die club kwam hij de laatste maanden nauwelijks meer in actie, volgens VI omdat zijn salaris al een tijd niet meer betaald wordt. Volgens de regels van de FIFA mogen spelers in dat geval onder hun contract uit en staat het hen dus vrij om bij een nieuwe club te tekenen.

NAC ziet daarom een uitgelezen kans om Okita terug te halen naar Nederland, de speler zelf zou ondertussen ook wel oren hebben naar de Bredase club. Technisch directeur Peter Maas zou inmiddels telefonisch contact met het kamp-Okita hebben gehad, maar toch is zijn overstap geen uitgemaakte zaak: "Het is echter nog maar de vraag of NAC uiteindelijk Okita ziet als complementaire speler voor zijn frontlinie", aldus VI. Wordt ongetwijfeld snel vervolgd: NAC heeft nog tot het sluiten van de winterse transfermarkt - op dinsdag 3 februari om 23.59 uur - om een extra aanvaller vast te leggen.

➡️ Meer NAC Breda nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Moussa Soumano raakt geblesseerd

NAC sleept punt uit het vuur tegen FC Twente, kort schrikmoment na de 2-2

  • Gisteren, 22:02
  • Gisteren, 22:02
Wilfred Genee ziet aangeslagen Bas Nijhuis: 'Hij wilde niet in de uitzending komen'

Wilfred Genee ziet aangeslagen Bas Nijhuis: 'Hij wilde niet in de uitzending komen'

  • do 29 januari, 08:51
  • 29 jan. 08:51
Ernstige achillespeesblessure voor Bas Nijhuis: arbiter in tranen

Ernstige achillespeesblessure voor Bas Nijhuis: arbiter in tranen

  • wo 28 januari, 18:17
  • 28 jan. 18:17
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Jonathan Okita

Jonathan Okita
Bodrum FK
Team: Bodrum
Leeftijd: 29 jaar (5 okt. 1996)
Positie: A (R, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Bodrum
15
0
2024/2025
Zürich
10
1
2023/2024
Zürich
36
11
2022/2023
Zürich
29
7

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Go Ahead
19
-3
21
15
Volendam
20
-14
17
16
Telstar
20
-9
16
17
NAC
21
-11
16
18
Heracles
20
-24
14

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel