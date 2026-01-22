NAC Breda wil deze winter afscheid nemen van de zelf opgeleide (20), maar de rechtsback zit daar zelf helemaal niet op te wachten. "Ik laat me bij deze mooie club niet wegjagen", zegt Valerius in gesprek met Voetbal International.

Terwijl NAC in de Eredivisie vecht tegen degradatie - het elftal van trainer Carl Hoefkens bezet op dit moment de laatste plaats - wil de club tóch af van Valerius, die in elf van de achttien gespeelde competitiewedstrijden in de basis stond. De verdediger geniet interesse uit LaLiga, Schotland én de Championship, terwijl met het Amerikaanse Minnesota United zelfs al een hoofdlijnenakkoord over zijn transfer is bereikt.

Hoefkens bevestigt tegenover het weekblad dat NAC deze winter graag afscheid wil nemen van Valerius. "Als de directie besluit om hem te verkopen, dan is dat de situatie. Cherrion zit in een goede periode, hij heeft de juiste dingen gedaan en is sterker teruggekomen van zijn blessure. Ik wil elke dag wel met hem werken. Als coach wel vijf jaar, maar ik kan me niet druk maken", aldus de Belgische coach, die voorts laat weten dat Valerius komende zaterdag wél 'gewoon' basisspeler is bij het uitduel met PSV.

Valerius wil zelf ook gewoon in actie komen, ondanks de wens van de club om hem van de hand te doen. "Het houdt me niet bezig, ik laat het aan mijn zaakwaarnemer. Hij zorgt dat ik me kan focussen op PSV. Als er wat is, hoor ik het wel. Hopelijk pakken we punten, de week erop zie ik wel wat er gebeurt." Als het aan Valerius zélf ligt gebeurt er helemaal niets: "Maar ik laat me bij deze mooie club niet wegjagen", aldus de rechtsback.