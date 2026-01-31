wil ondanks concrete aanbiedingen van andere clubs het lopende seizoen afmaken bij Union Berlin, zo meldt de Duitse transferjournalist Florian Plettenberg (Sky). De 27-jarige centrale verdediger zou dan komende zomer transfervrij vertrekken uit de Duitse hoofdstad om alsnog een fraaie stap te gaan maken.

Doekhi, een neefje van voormalig Oranje-international Winston Bogarde, is bezig aan zijn vierde seizoen in dienst van Union. De Duitsers namen de verdediger in 2022 transfervrij over van Vitesse, sindsdien speelde hij 122 wedstrijden voor de club, waarin hij vijftien keer trefzeker was. Doekhi beschikt over een contract dat komende zomer afloopt en zou deze winter onder meer op het verlanglijstje van Aston Villa staan.

Plettenberg schrijft op X dat er 'concrete aanbiedingen' op Doekhi zijn binnengekomen, maar dat de verdediger het seizoen 'gewoon' wil afmaken bij Union. "Topclubs uit de Bundesliga zijn geïnteresseerd", weet de journalist, "ook vanuit Engeland, Italië, Spanje en Turkije is geïnformeerd."

Doekhi met Suriname naar het WK?

Het kan dus een hele mooie zomer voor Doekhi gaan worden. Niet alleen lonkt een fraaie transfer, ook zou hij mogelijk met Suriname actief kunnen zijn op het WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. De Surinaamse voetbalbond heeft reeds in oktober 2024 een aanvraag bij de FIFA gedaan om de voormalig jeugdinternational van Nederland speelgerechtigd te krijgen, maar dat is afgewezen. Het beroep dat daartegen is aangetekend loopt nog altijd.

Suriname greep in november vorig jaar naast een rechtstreeks WK-ticket, waarna bondscoach Stanley Menzo zijn vertrek aankondigde. Via de intercontinentale play-offs krijgt Natio, dat de ervaren Henk ten Cate aanstelde als Menzo's vervanger, een herkansing. In maart wacht een halve finale tegen het Zuid-Amerikaanse Bolivia. Wordt die gewonnen, dan strijdt Suriname in de finale tegen Irak om een plaatsingsbewijs voor het eindtoernooi van komende zomer.