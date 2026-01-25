Minstens 64 politieagenten zijn zaterdagavond gewond geraakt bij zware rellen rond de wedstrijd tussen FC Magdeburg en Dynamo Dresden in de 2. Bundesliga. De autoriteiten in de deelstaat Saksen-Anhalt melden dat sommigen van hen in het ziekenhuis moesten worden behandeld na de gewelddadige confrontaties.

De wedstrijd, die vooraf al was bestempeld als een hoogrisicoduel, moest in de eerste helft al twee keer worden stilgelegd vanwege massaal vuurwerk dat door beide supportersgroepen werd afgestoken. In de rust liep het volledig uit de hand buiten het stadion, waar agenten werden bekogeld met vuurwerk, stenen, stoeptegels en zelfs een putdeksel.

Volgens de politie probeerden fans van Magdeburg ook supporters van Dresden aan te vallen in het uitvak van het stadion, en werden er ook andere overtredingen gepleegd in de stad.

Harde veroordeling van het geweld

De deelstaatminister van Binnenlandse Zaken en Sport Tamara Zieschang veroordeelde het geweld scherp. "Het gebruik van een putdeksel en straatstenen om politieagenten te slaan is niets minder dan bruut geweld. Ik wens de gewonde agenten een spoedig herstel toe," aldus Zieschang.

Ook de politiebond in Saksen-Anhalt reageerde fel en noemde de daders 'criminelen'. "Voetbal hoort mensen samen te brengen, niet de hulpdiensten, fans of omstanders in gevaar te brengen. Iedereen die vuurwerk afsteekt op dichtbevolkte tribunes, vuurpijlen en rotjes in de menigte gooit of politieagenten aanvalt, heeft het recht om zichzelf fan te noemen verspeeld," stelde de politiebond.

De politie is direct na de wedstrijd een onderzoek gestart naar meerdere strafbare feiten door de aanhangers van Magdeburg, waarbij enkele honderden agenten van verschillende deelstaten en leden van de federale politie zijn ingezet. FC Magdeburg zelf heeft in een verklaring laten weten nauw in contact te staan met de autoriteiten om het incident te onderzoeken en wenste alle gewonden een 'goed en spoedig herstel' toe.