Sven Mislintat is in beeld bij Dynamo Dresden om daar technisch directeur te worden. Dat meldt het Duitse BILD. De 53-jarige bestuurder is werkloos sinds hij begin februari op non-actief werd gesteld door Borussia Dortmund.

Nadat Mislintat in september 2023 werd ontslagen bij Ajax wegens een gebrek aan draagvlak voor een verdere samenwerking, had hij tot verbazing van velen al binnen acht maanden een nieuwe baan. De bestuurder ging namelijk aan de slag bij het grote Borussia Dortmund als technisch directeur. Begin februari van dit jaar werd hij door de Duitse topclub op non-actief gesteld, omdat hij niet op een lijn zou hebben gezeten met sportief directeur Sebastian Kehl.

Mogelijk heeft Mislintat binnen afzienbare tijd dus een nieuwe job. Dynamo Dresden heeft serieus in overweging om de Duitser aan te stellen, aldus BILD. De huidige nummer zestien van de 2. Bundesliga ontsloeg begin november Thomas Brendel, waardoor het zonder technisch directeur zit. Er zouden al meerdere gesprekken zijn geweest tussen Dynamo Dresden en Mislintat. Met Sören Gonther is er ook nog een andere kandidaat.

Eerder deze maand werd Mislintat ook al aan VfL Wolfsburg gelinkt. Die club ontsloeg begin deze maand zowel trainer Paul Simonis als technisch directeur Sebastian Schindzielorz. Tot dusver is die interesse niet heel concreet geworden. Mocht Diamantauge aan de slag bij Dynamo Dresden, dan gaat hij voor de tweede keer werken op het tweede Duitse niveau. Zijn voormalig werkgever VfB Stuttgart was namelijk tussen 2019 en 2020 ook even actief in de Tweede Bundesliga.