Victor Edvardsen keerde donderdagavond na bijna twee maanden terug van een blessure en wist gelijk een negatieve hoofdrol te pakken bij Go Ahead Eagles, dat een 0-4 nederlaag leed tegen VfB Stuttgart. De Zweedse spits maakte kort na zijn invalbeurt middenvelder Angelo Stiller belachelijk vanwege zijn grote neus.
Edvardsen kwam na zeventig minuten en bij een 0-3 achterstand in de ploeg voor Go Ahead Eagles. Niet lang na zijn invalbeurt wist de spits van de Deventenaren zich de woede op zijn hals te halen. De teruggekeerde spits maakte het uiterlijk van de Duitser Stiller belachelijk middels een handgebaar. Stiller lijdt aan de zeldzame aandoening schisis, een spleet in de lip, ook wel een hazenlip genoemd.
"Ik wilde energie brengen. Dit is normaal gesproken niet oké, maar de adrenaline had de overhand. Ik speel met veel emotie.", aldus Edvardsen voor camera van Ziggo Sport. Of hij zijn excuses al heeft aangeboden? “Nee, nog niet. Ik weet niet of ik dat ga doen. Ik probeerde mijn team wakker te maken”, vervolgde de invaller zijn verklaring. “Het was geen vooropgezet plan. De adrenaline nam de overhand. Als ik hem tegenkom kan ik mijn excuses aanbieden. Dit is voetbal, emoties horen erbij. Hij zei ook dingen tegen mij, die horen jullie niet. Dan moet hij ook sorry zeggen. Het verhaal heeft twee kanten.”
Het voorval werd na afloop ook besproken door analisten Ronald de Boer en Wesley Sneijder, die beiden van mening waren dat de 29-jarige spits zijn excuses aan moet bieden aan Stiller. "Hij wil die tough guy blijven spelen. Zeg gewoon dat je sorry gaat zeggen”, klonk het uit de mond van Sneijder.
"Want dit is pesten. En we kennen heel veel voorbeelden waarbij dat verkeerd is afgelopen. Dit is een kwalijke zaak", gaat Sneijder verder. "Als club zijnde moet je die jongen bij zijn oor pakken en eisen dat hij zijn verontschuldigingen aanbiedt. Je bent als speler een voorbeeld. Kinderen zien dit ook en die moeten dit niet normaal gaan vinden. Als je het aan mij vraagt, is hij niet goed bij zijn hoofd. Hoe langer ik erover praat, hoe kwader ik word.”
Go Ahead Eagles-trainer Melvin Boel reageerde nogal koeltjes op het incident, tot grote onvrede van De Boer en Sneijder. "Hij ziet niet welke impact dit heeft. Als hij er rustig voor gaat zitten, zal hij wel merken dat Wes gelijk heeft", aldus De Boer, die aangevuld wordt door Sneijder. "Ik mag toch hopen dat hij hier nog op terugkomt, ook naar buiten toe. Hij ziet het goed, durf er dan ook iets over te zeggen. Dit frustreert me enorm. Ik heb zo’n hekel aan pesten. Als ik het om me heen zie gebeuren, grijp ik meteen in. Dat heb ik op school ook altijd gedaan. Dat je dit als trainer zo makkelijk aan je voorbij laat gaan... Ze moeten zich allemaal kapot schamen", besluit hij.
Ik sluit me volledig aan bij De Boer en Sneijder, dit is echt walgelijk. En eerlijk gezegd stelt de reactie van Melvin Boel me nog het meest teleur. Ik ken Melvin nog van tijd bij Feyenoord O21 en jeugdelftallen dan verwacht je dat hij dit meteen benoemt en afstand neemt van dit gedrag. Je kunt fouten maken in het heetst van de strijd, maar dit heeft niks met emotie of adrenaline te maken, dit is gewoon pesten. Ik hoop dat Go Ahead Eagles dit niet zomaar laat passeren, het zou de club sieren om hier duidelijk in op te treden.
Dit is wel heel triest en laag van Edvardsen zeg. Zou goed zijn als Go Ahead hem verplicht om excuses te maken aan die jongen.
Dit gedrag slaat natuurlijk helemaal nergens op. De reactie van zijn trainer trouwens ook niet, maar een soortgelijke reactie kan ik me ook nog herinneren van Martens van AZ over het gedrag van Wouter Goes: er zo half half wat over zeggen en het ondertussen gewoon prima vinden want het is dan zogenaamd een "winnaarsmentaliteit". Ik vraag me ook af of de scheidsrechter het niet gezien heeft want ik vind ook dat je voor dit soort flauwekul gewoon meteen rood moet trekken. Het is beschamend gedrag.
