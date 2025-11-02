Live voetbal 3

Hans Kraay junior ziet in Mats Deijl de ideale rechtsback van Ajax

Mats Deijl Ajax
Foto: © Imago/realtimes
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
2 november 2025, 19:11

Mats Deijl naar Ajax? Hans Kraay junior ziet het wel zitten. De analist van ESPN is van mening dat de rechtsachter van Go Ahead Eagles beter is dan de twee rechtsachters waar de Amsterdamse club op dit moment over beschikt. Hij adviseert Alex Kroes dan ook om zich te melden in Deventer.

"Had Ajax niet in plaats van Lucas Rosa Mats Deijl als rechtsback moeten hebben? Die kan toch beter voetballen", stelt Hans Kraay junior in het programma Goedemorgen Eredivisie. "Het is niet zo dat Deijl dé oplossing is voor Ajax, maar hij zou niet in de weg lopen. De spelers die ze nu hebben zijn huis-tuin-en-keukenbacks."

Tafelgast Aad de Mos is het helemaal met Kraay eens: "Met alle respect, als jij Raúl Moro en Lucas Rosa bij een Spaanse degradatieploeg haalt... Dat je daar gaat winkelen... Ik begrijp het allemaal niet."

Kraay verwacht dan ook dat Ajax de transfermarkt op gaat. Het kan niet anders, stelt de analist. "Ik denk dat ze bij Ajax in de winter best wel wakker worden en zich misschien een heel klein beetje in de schulden willen steken om betere spelers te halen. Maar als ik op dit moment de ranglijst moet maken, zit AZ natuurlijk bij de top-drie."

Vind jij dat Ajax Mats Deijl moet halen als nieuwe rechtsback?

46 stemmen

dilima1966
2.715 Reacties
874 Dagen lid
15.571 Likes
dilima1966
Kroes heeft wel meer foute spelers binnen gehaald waar je geen kloten aan heb Matheus Rugani mcConnell Rosa allemaal verspeelde geld

NAC - Go Ahead

NAC Breda
1 - 0
Go Ahead Eagles
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Mats Deijl

Mats Deijl
Go Ahead Eagles
Team: Go Ahead
Leeftijd: 28 jaar (15 jul. 1997)
Positie: V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Go Ahead
11
0
2024/2025
Go Ahead
34
4
2023/2024
Go Ahead
34
1
2022/2023
Go Ahead
32
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
9
Heerenveen
11
0
14
10
Utrecht
10
4
13
11
Go Ahead
11
0
13
12
Fortuna
11
-4
13
13
NAC
11
-5
12

Complete Stand

