naar Ajax? Hans Kraay junior ziet het wel zitten. De analist van ESPN is van mening dat de rechtsachter van Go Ahead Eagles beter is dan de twee rechtsachters waar de Amsterdamse club op dit moment over beschikt. Hij adviseert Alex Kroes dan ook om zich te melden in Deventer.

"Had Ajax niet in plaats van Lucas Rosa Mats Deijl als rechtsback moeten hebben? Die kan toch beter voetballen", stelt Hans Kraay junior in het programma Goedemorgen Eredivisie. "Het is niet zo dat Deijl dé oplossing is voor Ajax, maar hij zou niet in de weg lopen. De spelers die ze nu hebben zijn huis-tuin-en-keukenbacks."

Artikel gaat verder onder video

Tafelgast Aad de Mos is het helemaal met Kraay eens: "Met alle respect, als jij Raúl Moro en Lucas Rosa bij een Spaanse degradatieploeg haalt... Dat je daar gaat winkelen... Ik begrijp het allemaal niet."

Kraay verwacht dan ook dat Ajax de transfermarkt op gaat. Het kan niet anders, stelt de analist. "Ik denk dat ze bij Ajax in de winter best wel wakker worden en zich misschien een heel klein beetje in de schulden willen steken om betere spelers te halen. Maar als ik op dit moment de ranglijst moet maken, zit AZ natuurlijk bij de top-drie."