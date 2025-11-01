Live voetbal 8

Ajax kookt over: Weghorst en Gloukh zijn emoties niet de baas

Wout Weghorst en Oscar Gloukh
Foto: © ESPN
1 november 2025, 19:33

Bij een aantal spelers van Ajax was de frustratie meteen na het laatste fluitsignaal van het thuisduel met sc Heerenveen (1-1) goed zichtbaar. Dat gold met name voor Wout Weghorst en Oscar Gloukh

Ajax kwam zaterdag in de eigen Johan Cruijff ArenA tegen Heeerenveen niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Mika Godts bezorgde het elftal van de geplaagde John Heitinga in de eerste helft nog wel een voorsprong, maar door geblunder van Remko Pasver kon Heerenveen in het tweede bedrijf wat terugdoen via Vaclav Sejk.

Nadat scheidsrechter Jannick van der Laan de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA had beëindigd, droop de frustratie van een aantal Ajax-spelers af. Weghorst maakte meteen na het eindsignaal eerst met zijn rechterarm een slaande beweging in het luchtledige. Vervolgens ontdeed de spits zich van de tape rondom zijn linkerarm en smeet hij deze boos en theatraal op het veld.

Gloukh ruziede op zijn beurt met een aantal spelers van Heerenveen. De Israëlische middenvelder riep terwijl hij veld het veld leek te lopen woest richting tegenstander Vasilios Zagaritis. De Griekse verdediger van Heerenveen ging vervolgens verhaal halen bij Gloukh, waarna er een vijandige woordenwisseling ontstond

Derk62
463 Reacties
814 Dagen lid
1.827 Likes
Derk62
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ja je moet die mietjes niets in de weg leggen

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.522 Reacties
1.132 Dagen lid
18.837 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ag ja dit krijg je als het niet loopt en de trainer wacht op zijn ontslagvergoeding.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

