Ajax kookt over: Weghorst en Gloukh zijn emoties niet de baas

Bij een aantal spelers van Ajax was de frustratie meteen na het laatste fluitsignaal van het thuisduel met sc Heerenveen (1-1) goed zichtbaar. Dat gold met name voor en

Ajax kwam zaterdag in de eigen Johan Cruijff ArenA tegen Heeerenveen niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Mika Godts bezorgde het elftal van de geplaagde John Heitinga in de eerste helft nog wel een voorsprong, maar door geblunder van Remko Pasver kon Heerenveen in het tweede bedrijf wat terugdoen via Vaclav Sejk.

Artikel gaat verder onder video

Nadat scheidsrechter Jannick van der Laan de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA had beëindigd, droop de frustratie van een aantal Ajax-spelers af. Weghorst maakte meteen na het eindsignaal eerst met zijn rechterarm een slaande beweging in het luchtledige. Vervolgens ontdeed de spits zich van de tape rondom zijn linkerarm en smeet hij deze boos en theatraal op het veld.

Gloukh ruziede op zijn beurt met een aantal spelers van Heerenveen. De Israëlische middenvelder riep terwijl hij veld het veld leek te lopen woest richting tegenstander Vasilios Zagaritis. De Griekse verdediger van Heerenveen ging vervolgens verhaal halen bij Gloukh, waarna er een vijandige woordenwisseling ontstond